آزادی سوسنگرد برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جعفری پیش ازظهر پنجشنبه درجلسه گرامیداشت آزادسازی سوسنگرد اظهارداشت: آزادسازی سوسنگرد با دستور امام(ره) قطعه درخشانی در تاریخ هشت ساله دفاع مقدس است.

وی افزود: با وجود اینکه حمله عراق به ایران واشغال سوسنگرد به صورت ناگهانی انجام گرفت ولی نیروهای مردمی مقاومت سرسختی از خود نشان داده و در اولین بار که عراق سوسنگرد را اشغال کرد با وجود کارشکنیهای بنی صدر ظرف مدت سه روز سوسنگرد را آزاد کردند.

بنیان گذار یگان زرهی سپاه پاسداران تصریح کرد: در تاریخ 23آبان ماه سال 59 که عراق برای دومین بار سوسنگرد را اشغال کرد نیروهای مردمی ورزمندگان بسیجی طبق فرمان امام مبنی برآزاد کردن سوسنگرد درمدت یک روز، حصرسوسنگرد را شکستند واز آن پس تاپایان جنگ هیچگاه سوسنگرد وحمیدیه به اشغال عراق در نیامد.

وی بیان کرد: با شکست حصرسوسنگرد عراق هیچگاه نتوانست به اهداف خود دست پیدا و شهر اهواز را اشغال کند.

سردار جعفری گفت: نیروهای مردمی وچریکهای نامنظم درشکست حصر سوسنگرد نقش عمده ای داشتند واز همین زمان بود که پایه های سازمان سپاه ریخته شد .

وی ادامه داد: اگر نیروهای مردمی سوسنگرد را آزاد نمی کردند دشمن ظرف مدت زمانی کوتاهی با اشغال چاه های نفت در اهوازعلاوه بر ضربه اقتصادی هولناکی که به کشور می زد می توانست در مدت زمان کوتاهی تمام مناطق کشور را اشغال کرده وایران را به یکی از استان های عراق تبدیل کند.

بنیان گذاریگان زرهی سپاه پاسداران یادآورشد: گردان امام رضا(ع) وسردار رجبعلی آهنی که از خراسان جنوبی عازم سوسنگرد شده بودند نقش موثری درآزاد سازی سوسنگرد داشتند وآزاد سازی سوسنگرد زمینه شکست حصر سایر مناطق اشغالی رافراهم کرد.

مدیرکل حفظ ونشرارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: آزادسازی سوسنگرد حماسه بزرگی در طول جنگ بود که نیروهای مردمی خالقان اصلی آن هستند.

حسن مجنونی افزود: از این پس 26آبان هرسال درتقویم با عنوان سوسنگرد قهرمان نامگذاری شده ونیروهای مسلح در این روز برنامه های خاصی خواهند داشت.

مدیرکل حفظ ونشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی تصریح کرد: شکست حصرسوسنگرد مانند یک معجزه در تاریخ دفاع مقدس است که بعدها زمینه شکست حصر خرمشهر را فراهم کرد.

مجنونی یادآورشد: گرامیداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد گرامیداشت نقش آفرینی کلیدی امام خمینی(ره) در مدیریت راهبردی جنگ است.