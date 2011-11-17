تبریز میزبان رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دوی صحرانوردی آذربایجان شرقی با ترکیب رحیم دیبایی، حسن شیرقوی، صابر چرخی و جواد علیزاده در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

تیمهای دوی صحرانوردی آذربایجانشرقی در مقاظع مختلف و رده های سنی بسیار عالی بوده و کسب مقام نایب قهرمانی و سومی جوانان و بزرگسالان کشور در سال 89 گواه این مدعا است.

برای سال 90 دوومیدانی آذربایجان شرقی از اولویت های خاصی برخودار است که اولین آن اتمام عملیات پیست سرپوشیده دومیدانی تبریز و توجه به رشته های مختلف دوی های سرعت، دوهای با مانع و رشته های پرتابی و پرشی است.

رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور سوم آذرماه به مسافت 12 کیلومتر در جاده اهر برگزار می شود.

