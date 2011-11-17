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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

تبریز میزبان رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور شد

تبریز میزبان رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور شد

تبریز – خبرگزاری مهر: رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دوی صحرانوردی آذربایجان شرقی با ترکیب رحیم دیبایی، حسن شیرقوی، صابر چرخی و جواد علیزاده در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

تیمهای دوی صحرانوردی آذربایجانشرقی در مقاظع مختلف و رده های سنی بسیار عالی بوده و کسب مقام نایب قهرمانی و سومی جوانان و بزرگسالان کشور در سال 89 گواه این مدعا است.

برای سال 90 دوومیدانی آذربایجان شرقی از اولویت های خاصی برخودار است که اولین آن اتمام عملیات  پیست سرپوشیده دومیدانی تبریز و توجه به رشته های مختلف دوی های سرعت، دوهای با مانع و رشته های پرتابی و پرشی است.

رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور سوم آذرماه به مسافت 12 کیلومتر در جاده اهر برگزار می شود.
 

کد مطلب 1461972

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