به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 25 آبان‌ماه اتفاق مثبتی در تئاتر ایران رخ داد که باعث دلگرمی اهالی تئاتر شد. افتتاح و راه‌اندازی تالار حافظ اتفاق مثبتی بود که این روزها کمتر در تئاتر حرفه‌ای ایران شاهدش هستیم. در شرایطی که تئاتر از کمبود امکانات و سالن‌های نمایشی رنج می‌برد، افزوده شدن یک سالن به بدنه تئاتر می‌تواند اتفاق قابل توجهی باشد.



تالار حافظ که طرح و ایده آن توسط گروه هنرهای اجرایی "ویرگول" و شرکت "قرمز" مطرح شد با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی احداث و راه‌اندازی شد و با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر و حسین پارسایی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و جمعی از هنرمندان تئاتر افتتاح شد.



شاه‌آبادی که در ابتدای این مراسم یادآور شد: وقتی سال گذشته این حرکت آغاز شد تصور می‌شد می‌توان تالاری را ایجاد کرد و آرام آرام مشارکت بخش خصوصی را به همراه گرفت تا این شیوه کار در سراسر کشور با همکاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. اگرچه این حرکت با همت بنیاد رودکی به انجام رسید اما نگاهی بود که در تئاتر چشم‌اندازها و افق‌های دیگر را هم ببینیم.









معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است کمبود سالن یکی از مشکلات بزرگ تئاتر ایران است و استفاده از سالن‌های چندمنظوره ما را از ساخت سالن‌های تخصصی دور نمی‌کند.



وی تأکید کرد: تئاتر نیازمند همراهی و پشتیبانی همه‌ مسئولان است و فضاهای تئاتری هم باید به تماشاگر احساس آرامش و امنیت بدهند.



در ادامه حسین پارسایی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، با اشاره به اینکه طراحی این سازه توسط شرکت "قرمز" صورت گرفته گفت: این مکان روزگاری ساختمان متروکه‌ای بود که بی‌استفاده مانده بود اما خوشبختانه سال جاری به یک تماشاخانه تبدیل و یک تالار دیگر به ظرفیت‌های نمایشی تهران افزوده شد.



وی با اشاره به ظرفیت 375 نفری تالار حافظ درباره برنامه‌های آن افزود: این تالار به طور رسمی همزمان با سیزدهمین جشنواره‌ سراسری تئاتر مقاومت کارش را آغاز می‌کند. برنامه‌های تالار حافظ توسط یک شورای تخصصی پیش‌بینی شده و تا پایان سال مشخص شده است.



در ادامه حسین پارسایی اظهار امیدواری کرد که زمینه ساخت 10 سالن مشابه تالار حافظ در نقاط مختلف شهر تهران و کشور فراهم شود. در ادامه مراسم افتتاحیه تالار حافظ آرمان جعفری مدیرعامل شرکت "قرمز" و آروند دشت‌آرای کارگردان تئاتر و طراح ایده تالار حافظ به ارائه توضیحاتی در خصوص این تالار و چشم‌انداز برنامه‌های آن پرداختند. در ادامه مراسم نیز پرفورمنس "در کوچه رندان" به کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا شد. اجرای موسیقی توسط رضا یزدانی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.



افتتاح تالار حافظ نشانگر این بود که در صورت وجود خواست و همتی مناسب از سوی مدیران و مسئولان تئاتر ایران می‌تواند از رنج کمبود فضاها و سالن‌های تئاتر رها شده و گروه‌ها و هنرمندان تئاتری با دغدغه‌ای کمتر به فعالیت خود بپردازند.



البته تالار حافظ تنها فضایی نیست که در پارکینگ تالار وحدت احداث و راه‌اندازی شده است، بلکه چندی پیش اولین فضای دائمی اجراهای محیطی تئاتر نیز در این پارکینگ با اجرای نمایش "پایکوبی اسب‌ها، پشت پنجره" افتتاح شد. اما نکته قابل تأمل این بود که هیچکدام از مدیران و مسئولان در افتتاح این فضا حضور نداشتند و انتظار این می‌رفت که در مراسم افتتاح تالار حافظ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد وجود و راه‌اندازی چنین مکانی نیز مورد توجه و بازدید قرار گیرد.



توجه به چنین امری می‌توانست بیانگر این امر باشد که گروه‌های تئاتری توان و نیروی لازم را در صورت وجود حمایت از سوی مدیران و مسئولان برای تولید و اجرای آثار نمایشی در فضاهای غیر متعارف دارند.