دو قاچاقچی مواد مخدر در قم اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دادسرای عمومی و انقلاب قم اعلام کرد: صبح روز پنج شنبه حکم اعدام دو قاچاقچی مواد مخدر به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 25 کیلو گرم کراک در زندان مرکزی قم اجرا شد.



بر اساس این گزارش، این دو نفر که به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 24 کیلو و 780 گرم کراک به اعدام محکوم شده بودند، پس از تائید رای آنها در دادستانی کل کشور و مخالفت کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه با تقاضای عفو آنان، در زندان مرکزی قم به دار مجازات آویخته شدند.



لازم به ذکر است، پنج شنبه هفته گذشته مورخ 19 آبان ماه سال جاری نیز حکم اعدام دو مجرم به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر یکی به میزان 13 کیلو و 70 گرم و دیگری به مقدار چهار کیلو و 965 گرم کراک در زندان مرکزی قم به اجرا گذاشته شد.

