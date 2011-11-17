پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری در مراسم افتتاحیه پروژه استاندارد سازی فرایندهای مالیاتی، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، بنیان جدیدی در نظام مالیاتی پایه ریزی می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای این طرح در 3 پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه تا آذرماه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های طرح جامع مالیاتی است، طرحی که با استقرار آن بنیان جدیدی در نظام مالیاتی کشور پایه گذاری می شود.

عسکری افزود: امروز تمام ارکان نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه به حق از سیستم مالیاتی کشور انتظار دارند تا با استقرار طرح جامع مالیاتی جوابگوی نیازهای نظام اقتصادی کشور در حوزه مالیات باشد و ما به عنوان مجری این طرح، وظیفه جامه عمل پوشاندن به این انتظار را داریم.

وی با اشاره به عملیاتی شدن یکی از پروژه های مهم طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: پروژه استاندارد سازی فرایندهای مالیاتی با هدف بررسی و یکسان سازی کلیه فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور و با زحمات همکاران این سازمان به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ادامه داد: یک بخش از پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی شامل اجرا و پیاده سازی در حوزه های مالیاتی است و از سوی دیگر زمینه ساز اجرای (ITS) یا پروژه یکپارچه سازی سامانه های مالیاتی است که این طرح در مرحله پیاده سازی در نرم افزار قرار دارد.

عسکری با تاکید بر اهمیت وظیفه ای کردن فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: فرآیند وظیفه ای، فرآیندی است که مورد استفاده تمامی کشورهایی که سیستم مالیاتی کارآمد دارند قرار می گیرد چرا که در این سیستم بخش عمده کار برعهده ماشین است و تنها بخش نظارت و کنترل و تعقیب فرآینده برعهده افراد است و در نتیجه اشتباهات کمتری صورت می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می کند تا با آماده سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی پاسخگوی انتظارات جامعه، دولت، مودیان مالیاتی و کارکنان خود باشد و در این راستا تمامی توان و نیروی خود را به کار گرفته تا کار با سرعت هر چه تمام به پایان برسد.