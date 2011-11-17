برف ارتباط 15 روستای کوهرنگ را قطع کرد/ ارتفاع برف 60 سانتی متر

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارش برف سنگین در شهرستان کوهرنگ در 24 ساعت گذشته راه ارتباطی 15 روستای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش برف سنگین در گردنه عسل کشان موجب مسدود شدن جاده شده است، بیان داشت: ارتباط زمینی چهار و هزار و 500 نفر ساکنین روستاهای دهستان موگویی از توابع شهرستان کوهرنگ با مرکز این شهرستان و مرکز استان قطع شده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با بیان اینکه روستاهای آقاسید، خویه، بیراهگان، چین و .... روستاهای دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ چهار محال و بختیاری را تشکیل می دهند، بیان داشت: بارش 60 سانتی متری برف درگردنه عسلکشان موجب مسدود شدن راه ارتباطی این روستاها شده است.

قطع ارتباط مخابراتی روستاهای دهستان موگویی

وی تاکید کرد: همچنین سیستم ارتباطی مخابراتی دهستان موگویی مخصوصا روستای خویه قطع شده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ تاکید کرد: شرکت مخابرات باید هرچه سریعتر برای رفع مشکل ارتباط مخابراتی این راستا اقدام نماید.

وی بیان داشت: در سال زراعی جاری تا کنون 264.4 میلیمتر بارش در شهرستان کوهرنگ ثبت شده که بارندگی 24 ساعت گذشته در این شهرستان 62 میلیمتر ثبت شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون ارتفاع برف در شهر کوهرنگ 10 سانتی متر است و ارتفاع برف در ارتفاعات بالای 40 سانتی متراست.