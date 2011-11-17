عراق خواستار خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "هوشیار زیباری" گفت: عراق خواهان خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای است و باید در این راستا شفاف سازی صورت گیرد.

وی افزود: گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره برنامه هسته ای ایران سبب بروز مشکلاتی میان ایران و آژانس شده است ما منتظر هستیم مقامات ایرانی دراین باره چه واکنشی نشان می دهند و البته سئوالات فراوانی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.

زیباری درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق گفت: امکان همکاری میان آمریکا با عراق در زمینه مبارزه با تروریسم پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق وجود دارد.

شایان ذکر است که آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا گزارش مغرضانه ای درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران در همسویی با رژیم صهیونیستی و آمریکا منتشر کرد.