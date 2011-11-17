افزایش نرخ اجاره اماکن ورزشی قم تا 15 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خواجه‌بیاتی با اشاره به نظارت کامل این اداره کل بر نحوه خدمات رسانی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی به مردم ورزش دوست قم، تصریح کرد: نرخ اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم در سال 1390 و تا ابلاغ بخشنامه بعدی، در شورای نرخ‌گذاری اماکن ورزشی با حضور نماینده سازمان بازرگانی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین با حضور معاون تعزیرات حکومتی مصوب شد.



وی اضافه کرد: طبق مصوبات این جلسه نرخ اماکن و باشگاه‌های ورزشی فعال در سطح استان قم تنها بین 5 تا 15 درصد افزایش یافت و در صورت مشاهد هر‌گونه تخلف با متخلفان مطابق با قوانین و مقررات برخورد می‌شود.



مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: البته به منظور حمایت از روستائیان نرخ اماکن روستایی در سال جاری در اماکن و فضاهای ورزشی فعال روستایی هیچگونه افزایشی پیدا نکرد.



وی عنوان کرد: این نرخنامه در روز بیست و هشتم مهر ماه با حضور نماینده سازمان بازرگانی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین با حضور معاون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید، با شماره 215/13079 در دبیرخانه این اداره کل ثبت شده است.



خواجه‌بیاتی با تاکید بر اینکه تمام باشگاه‌های ورزشی استان قم موظف به نصب نرخ نامه مذکور در معرض دید عموم هستند، تاکید کرد: واحد بازرسی با مدیران متخلف که نرخنامه مصوب را رعایت نکنند برخورد قانونی می‌شود.



وی عنوان کرد: عموم شهروندان و مردم شهر مقدس قم در صورت برخورد با هر گونه تخلف می‌توانند موضوع را با شماره تماس 2937039 که به منظور ارائه شکایات مردمی اختصاص یافته است، در میان بگذارند.



مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: نرخ اجاره بهای باشگاه‌های خصوصی بر اساس ارزیابی و رتبه بندی که توسط واحد بازرسی در ابتدای سال انجام گرفته تعیین شده است.



خواجه‌بیاتی تصریح کرد: تمام باشگاه‌ها موظفند هر‌گونه مسابقه ورزشی را با مجوز هیئت ورزشی خود برگزار کنند، ضمن اینکه در صورت نیاز به عکس‌برداری و یا پوشش تصویری هر مسابقه ورزشی حتی برای امور داوری و فنی، باید هماهنگی‌های لازم با حراست اداره کل ورزش و جوانان استان قم صورت گیرد.



وی بر لزوم رعایت مسائل بهداشت شخصی، بهداشت و نظافت عمومی باشگاه‌ و وسایل ورزشی تاکید کرد و افزود: دریافت شهریه خارج از تعرفه و نرخ نامه ارسالی نیز ممنوع است و باشگاه‌داران موظف به نصب نرخنامه مصوب اداره کل ورزش و جوانان در دید عموم مردم هستند.



واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی در اداره کل ورزش و جوانان واقع در مجموعه وزشی شهید حیدریان قرار دارد و شهروندان قمی می‌توانند هر‌گونه تخلف در باشگاه‌ها و اماکن ورزشی را به این واحد گزارش داده و خواستار رسیدگی شوند.

