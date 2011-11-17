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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

پیش از ظهر امروز؛

وزیر امور خارجه به دیدار آیت الله وحید خراسانی رفت

وزیر امور خارجه به دیدار آیت الله وحید خراسانی رفت

قم - خبرگزاری مهر: وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز در دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی حاضر شد و با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اکبر صالحی از صبح امروز با سفر به شهر قم، با تعدادی از مراجع معظم تقلید دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدارها که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد به ارائه گزارشی از آخرین تحولات دنیا و منطقه و همچنین مواضع وزارت خارجه نسبت به این حوادث پرداخت.

وزیر امور خارجه پیش از این نیز با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع معظم تقلید و همچنین دیدار با حجت الاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه و نیز دیدار با خانواده های شهدای وزارت خارجه و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) از دیگر برنامه های وزیر امور خارجه در سفر به قم می باشد.

در این دیدارها رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین تعدادی از مدیران این وزارتخانه صالحی را همراهی می کنند.

کد مطلب 1461990

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