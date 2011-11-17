وزیر امور خارجه به دیدار آیت الله وحید خراسانی رفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اکبر صالحی از صبح امروز با سفر به شهر قم، با تعدادی از مراجع معظم تقلید دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدارها که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد به ارائه گزارشی از آخرین تحولات دنیا و منطقه و همچنین مواضع وزارت خارجه نسبت به این حوادث پرداخت.

وزیر امور خارجه پیش از این نیز با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع معظم تقلید و همچنین دیدار با حجت الاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه و نیز دیدار با خانواده های شهدای وزارت خارجه و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) از دیگر برنامه های وزیر امور خارجه در سفر به قم می باشد.

در این دیدارها رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین تعدادی از مدیران این وزارتخانه صالحی را همراهی می کنند.