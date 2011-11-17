نیاز یک میلیارد مترمکعبی آب برای احیای بختگان

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه طی مدت اخیر شاهد بارش باران در استان فارس بودیم اما دریاچه های بختگان، مهارلو، پریشان و کافتر همچنان در خشکی کامل به سر می برند و این امر نگرانی دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در خصوص وضعیت تالابهای استان فارس به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه طی مدت اخیر شاهد بارش بارن در استان فارس بوده ایم اما همچنان وضعیت دریاچه های استان بحرانی است و در خشکی 100درصد به سر می برند.

علمدار علمداری ادامه داد: در حال حاضر سفره آبهای زیرزمینی در استان فارس آنقدر افت داشته که به این بارشهای کم دریاچه ها آبگیری نخواهند شد.

وی با بیان اینکه وضعیت دریاچه بختگان از دیگر دریاچه ها بدتر است، اظهار داشت: در هرکدام از دریاچه های استان وضعیت افت آبهای زیرزمینی متفاوت است و بیشترین افت آب مربوط به دریاچه بختگان است.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران افزود: دریاچه بختگان برای احیا و پرآب شدن به یک میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت دریاچه پریشان نیز گفت: طی 10 سال گذشته و به دنبال خشکسالی، برداشت غیرمجاز آب و... سفره آبهای زیرزمینی در اطراف این دریاچه 70الی 80 متر افت کرده به همین دلیل پریشان برای احیا حداقل به بارش 600 میلیمتری باران نیاز دارد.

علمداری در خصوص دریاچه مهارلو نیز گفت: با توجه به اینکه رودخانه خشک که یکی از اصلی ترین منابع آبی مهالو است و این رودخانه در طول سال مدام خشک است این دریاچه نیز برای پرآب شدن به میزان زیادی آب نیاز دارد و در صورت بارش مناسب باران و جاری شدن آب در رودخانه خشک پرآب می شود.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل ورود زه آبهای شیراز به داخل دریاچه مهارلو این دریاچه میزان کمی آب دارد اما این بدان معنا نیست که دریاچه خشک نیست زیرا بخش عمده ای از مهارلو نیز خشک است.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در رابطه با دریاچه کافتر نیز گفت: وضعیت دریاچه کافتر نسبت به دریاچه های دیگر بهتر است و اگر طی دو سال بارشهای خوبی در منطقه کافتر صورت گیرد این دریاچه پرآب می شود.