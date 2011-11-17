اتحادیه عرب سرسپردگی خود را ثابت کرد/اولتیماتوم سه روز به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب در همسویی با سیاستهای غرب در مورد سوریه و ادامه مداخلات خود اولتیماتوم سه روزه ای به این کشور داد.

شرکت کنندگان در نشست اتحادیه عرب در "رباط" با تکرار ادعاهای آمریکا و همپیمانانش بر لزوم پایان خشونت ها در سوریه تاکید کردند. در همین رابطه "شیخ حمد بن جاسم آل ثانی" نخست وزیر و وزیرخارجه قطر مدعی شد در صورتی که سوریه به این خواسته ظرف این مدت عمل نکند، اتحادیه عرب تحریمهای خود را در مورد این کشور به اجرا می گذارد.

این در حالی است که سران این اتحادیه در اثبات سرسپردگی خود به غرب پیش از این عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآورده اند. در پی این اقدام سفارت کشورهای عربی در دمشق شاهد تجمع هواداران دولت سوریه بود و شماری از این سفارتخانه ها نیز مورد حمله مردم قرار گرفت.

روز گذشته نیز مراکش به بهانه حمله به سفیر خود در دمشق وی را به کشور فراخواند. وزیر خارجه مراکش به نقل از "محمد ششم" پادشاه این کشور ادعا کرد اقدام مذکور در اعتراض به وقایع جاری در سوریه انجام گرفته است.

در بیانیه ای که در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب و ترکیه در شهر رباط مراکش منتشر شد، شرکت کنندگان مخالفت خود را با هر گونه دخالت بین المللی در مورد مسائل سوریه اعلام کرده و خواستار حمایت بیشتر از معترضان شدند.