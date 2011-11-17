فیروزکوه آماده اجرای سند پنج ساله توسعه می شود/ اجرا از ابتدای سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برنامه ‏ریزی استراتژیک شهرستان فیروزکوه عصر چهارشنبه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد و در این نشست سه ساعته، مسائل و مشکلات پیش روی شهرستان بررسی شد که مهمترین مسئله مطرح شده، تدوین و مراحل اجرای سند پنج ساله توسعه فیروزکوه بود.

تدوین سند پنج ساله فیروزکوه تا پایان امسال

معاون برنامه ‏ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان فیروزکوه در این نشست گفت: با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی این شهرستان باید طبق یک برنامه ‏ریزی مدون حرکت کنند، تصمیم گرفته شد سند پنج ساله این شهرستان در راستای افق چشم ‏انداز کشور ترسیم شود تا دستگاهها طبق آن برنامه‏های خود را اجرایی سازند که مدت زمان نهایی تدوین سند پنج ساله این شهرستان تا پایان سال 90 است.

اسماعیل اسفندیار اضافه کرد: با توجه به ظرفیت وجود دانشگاه آزاد اسلامی در این شهرستان و برخورداری از استادان عالم، تفاهمنامه‏ای بین فرمانداری شهرستان فیروزکوه و این دانشگاه امضا شده تا این سند پنج ساله تدوین شود و به این ترتیب قرار شد تا کمیته برنامه‏ ریزی استراتژیک شهرستان فیروزکوه برگزار شود.

وی بیان داشت: مقرر شد تا یک دوره آموزشی برای مدیران دستگاه‏های اجرایی شهرستان فیروزکوه برگزار شود تا با برنامه‏ ریزی استراتژیک آشنا شوند و در تدوین این برنامه نقش داشته باشند.

اجرای سند پنج ساله فیروزکوه از ابتدای سال 91

معاون برنامه ‏ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: مدت زمان تدوین این برنامه تا پایان سال 90 و زمان اجرای آن ابتدای سال 91 است؛ مبنای بودجه ‏ریزیها در سال 91 برای دستگاههای اجرایی همین برنامه خواهد بود و به همین منظور، مدیران باید در این جلسات حضور فعال داشته باشند تا در سال آینده تقاضا و برنامه ‏ای خارج از این برنامه نداشته باشیم تا روند بودجه‏ ریزی با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: انتظار می ‏رود همه دستگاههای اجرایی در دستگاه خود یک تیم کارشناسی تعیین کنند تا این برنامه به خوبی تدوین شود؛ مدیران دستگاههای اجرایی نیز پانزدهم هر ماه باید گزارش مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه‏ها و اعتبارات خود را به فرمانداری ارائه کنند تا پیگیری مصوبات کمیته برنامه‏ریزی صورت بگیرد.

مشارکت مدیران در تدوین سند توسعه فیروزکوه

مجری سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه نیز در ادامه نشست کمیته برنامه ‏ریزی استراتژیک شهرستان گفت: همه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان فیروزکوه باید در زمینه تدوین سند توسعه این شهرستان مشارکت فعال داشته باشند.

تورج مجیبی افزود: انتظار این است که همه مدیران دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین سند توسعه این شهرستان مشارکت فعال داشته باشند؛ این برنامه برای شناسایی فرصتها، تهدیدها، قوتها، ضعفها و برنامه ‏ریزی استراتژیک شهرستان فیروزکوه اجرایی می‏شود.

وی اضافه کرد: این برنامه به این منظور تدوین شده که همه دستگاههای اجرایی شهرستان به صورت یک شبکه و خانواده وابسته عمل کنند و خود را یک دستگاه جدا ندانسته و به صورت انفرادی حرکت نکنند.

مجری سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: سازمانها در عرصه جهانی امروز متفاوت ‏تر از گذشته شده‏اند و در پذیرش تغییر و تحول مشتاق‏تر از قبل هستند؛ امروز سازمانها در واکنش به محیط، انعطاف ‏پذیر‏تر شده‏اند و این نکات، ما را به این مهم وا می ‏دارد که به اهمیت برنامه ‏ریزی استراتژیک بپردازیم.

سازمانها باید در تعامل با یکدیگر نیز یک برنامه پنج ساله برای خود تبیین کنند

وی ادامه داد: هر سازمان باید برای خودش یک برنامه‏ ریزی پنج ساله داشته باشد و همچنین سازمانها باید در تعامل با یکدیگر نیز یک برنامه پنج ساله برای خود تبیین کنند.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه افزود: ممکن است برخی از دستگاههای اجرایی برای خود یک سند مدون کرده باشند، اما انتظار این است که مدیران در مشارکت، تدوین و اجرای سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه نهایت همکاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که مدیران تمایلی به تدوین برنامه پنج ساله ندارند، نداشتن ثبات مدیریتی باشد که در این صورت، مدیران انگیزه‏ای برای برنامه‏ ریزی بلندمدت ندارند.

برنامه ‏ریزی و مدیریت استراتژیک تا زمانی که تفکر استراتژیک وجود نداشته باشد، اتفاق نمی‏افتد

مجری سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: برنامه ‏ریزی و مدیریت استراتژیک تا زمانی که تفکر استراتژیک وجود نداشته باشد، اتفاق نمی ‏افتد؛ برای برنامه ‏ریزی نیز روشهای مختلفی وجود دارد.

وی تصریح کرد: برخی برنامه ‏ریزیها گذشته ‏نگر، برخی حال ‏نگر و برخی آینده ‏نگر هستند؛ برخی افراد استراتژیک را به عنوان هنر جنگ می ‏دانند که البته استراتژی، راه رسیدن به هدف است.

مجیبی ادامه داد: اگر برای شهرستان فیروزکوه برنامه ‏ای داریم، مهمترین آن باید مشخص کردن هدف باشد؛ تغییر و تحولات تکنولوژی و طولانی بودن برنامه‏ها زمینه ‏هایی برای برنامه‏ های استراتژیک هستند؛ اگر قرار باشد که چارچوبی را برای اجرای پروژه‏ها در نظر داشته باشیم، نخستین مرحله، تعیین یک چشم ‏انداز است.

وی گفت: فرصتهای بسیار زیادی هم ‏اکنون در شهرستان فیروزکوه وجود دارد که به صورت بالقوه باقی است، بنابراین ارزیابی عملکرد، یکی از موضوعاتی است که سازمانها باید در دستور کار خود داشته باشند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: مدیریت استراتژیک مزایای زیادی دارد که سبب ایجاد نظم، تفاهم، تعهد، برنامه‏ ریزی غیرمتمرکز، مشارکت مالکیت در هدف، سودآوری بیشتر، عملکرد بالاتر، افزایش آگاهیها و ... می‏ شود، همچنین افزایش بهره ‏وری از دیگر مزایای مدیریت استراتژیک محسوب می‏شود؛ مقررات ‏گذاری، هماهنگی ساختارهای بیرونی و درونی، ارائه گزارش عملکرد، اطلاع ‏رسانی و ... از وظایف مدیریت شهری است.

مجری سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه افزود: از جمله وظایفی که برای مدیریت شهری در جهان معاصر مطالعه می ‏کنند، شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح، وجود ضابطه‏ های اخلاقی و ... است؛ هدف مدیریت شهری دستیابی به برنامه ‏ریزی است و امروزه بحث مدیریت شهری نیاز به طراحی دارد.

پیشرفت 98 درصدی طرحهای استانی دولت

معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان فیروزکوه نیز در ادامه نشست کمیته برنامه ‏ریزی استراتژیک شهرستان گفت: در حال حاضر، پروژه‏ های عمرانی سفرهای اول و دوم هیئت دولت به شهرستان فیروزکوه، 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

هوشنگ نیکزاد ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خدمات زیادی در تمام زمینه ‏ها به مردم ارائه شده است اما امید می رود دستگاههای اجرایی برای 30 سال آینده برنامه‏ ریزی خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه پنج ساله شهرستان فیروزکوه توسط یکی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه افزود: در کمیته برنامه ‏ریزی، تمام دستگاههای اجرایی شهرستان فیروزکوه زحمات زیادی را متحمل شده‏‏اند که جای تقدیر دارد.

معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به اجرای پروژه‏های در دست اقدام این شهرستان اضافه کرد: در حال حاضر، چهار خطه کردن جاده فیروزکوه ـ سمنان، آسفالت جاده روستای فرح ‏آباد، اجرای پروژه راه روستایی لاسم به لاسم و پیگیری برای زمین مصلای نماز جمعه در دست اقدام است که امیدواریم در دهه فجر این پروژه‏ها افتتاح شوند.

اطلاعات پروژه های عمرانی فیروزکوه برای فرمانداری ارسال نشده است

وی ادامه داد: طبق مکاتباتی که با ادارات شهرستان فیروزکوه صورت گرفت، قرار شد تا اطلاعاتی از ادارات در زمینه پروژه‏های عمرانی به معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان فیروزکوه ارسال شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

نیکزاد تصریح کرد: در حال حاضر پروژه‏های عمرانی سفرهای اول و دوم هیئت دولت به شهرستان فیروزکوه 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و احداث ساختمان نیروی انتظامی و تصفیه خانه شهرستان فیروزکوه، از دیگر پروژه‏های عمرانی در دست اقدام است.

اجرای 154 پروژه در فیروزکوه

فرماندار شهرستان فیروزکوه نیز در ادامه جلسه کمیته برنامه ‏ریزی استراتژیک شهرستان اظهار داشت: 154 پروژه در فیروزکوه در دست اجراست و تا کنون 51 درصد اعتبارات این طرحها تأمین شده است.

سعید افشارنادری ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 89، 156 پروژه در دست اجرا در شهرستان فیروزکوه داشته ‏ایم که این میزان پروژه اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 630 میلیون تومان داشته که از این میزان، 99.5 درصد اعتبارات جذب شده و اقدام خوب و قابل قبولی بوده است.

وی یادآور شد: در سال جاری، 154 پروژه با اعتبار بالغ بر 29 میلیارد و 794 میلیون تومان در شهرستان فیروزکوه در حال اجراست که از مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ‏ها، بیش از هفت میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی بوده و این پروژه‏ها تاکنون 42.5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پروژه‏ های نیمه تمام شهرستان فیروزکوه آماده بهره برداری می شود

فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: پروژه‏ های نیمه تمام نیز در شهرستان فیروزکوه وجود داشت که از جمله آنها مدرسه پیامبر ‏اعظم (ص) بود که با پیگیریها، اعتبارات آن تأمین شد و ظرف روزهای آینده به بهره ‏برداری می ‏رسد؛ همچنین ساختمان نیروی انتظامی نیز مشکل اعتباری داشت که اعتبارات این پروژه نیز تأمین شده است.

وی بیان داشت: در دیداری که استاندار تهران با مردم شهرستان فیروزکوه داشت، مدیران چندین وعده را به مردم شهرستان فیروزکوه دادند که از جمله آنها برطرف کردن مشکل دوربرگردان امیریه بود که مدیرکل راه و ترابری استان تهران وعده رفع این مشکل را به مردم فیروزکوه داده است.

شورای مشترک برنامه ‏ریزی و توسعه استان تهران در شهرستان فیروزکوه برگزار می شود

افشارنادری افزود: قرار بر این بود که شورای برنامه ‏ریزی مشترک استان تهران در شهرستان فیروزکوه برگزار شود اما برگزاری آن به روزهای آینده موکول و مقدمات آن فراهم شده است.

وی اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان فیروزکوه باید گزارش آخرین وضعیت پروژه‏های خود را داشته باشند، چراکه این اقدام نشانگر اشراف مسئولان بر پروژه‏ها خواهد بود؛ مدیران باید تلفیقی از کار علمی و اجرایی داشته باشند همان طور که در زندگی روزمره و اجتماعی نیز باید برنامه داشت.

درخواست راه ‏اندازی اداره امور آب در فیروزکوه

فرماندار شهرستان فیروزکوه همچنین خواستار راه‏اندازی اداره امور آب در شهرستان فیروزکوه شد.

وی با اشاره به قابلیتهای بخش صنعت در شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش صنعت در شهرستان فیروزکوه، تشکیل کارگروه تسهیل برای واحدهایی است که نیاز به نقدینگی دارند؛ در نظام برنامه ‏ریزی باید قابلیتهای شهرستانی در نظر گرفته شود.

رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در ارتباط با سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان، کارهای خوبی صورت گرفت که جا دارد در اینجا از همه مدیران دستگاههای اجرایی برای همکاری در زمینه اجرای این طرح قدردانی شود.

وی تأکید کرد: با ورود به فصل سرما انجام کارهای عمرانی در شهرستان فیروزکوه عملاً متوقف می‏‏ شود اما پروژه ‏هایی که مراحل نهایی آنها طی شده، کارهای پایانی آن انجام شود تا در دهه فجر به بهره ‏برداری برسند.

برخی پیمانکاران کارایی لازم را برای اجرای پروژه‏ها ندارند

فرماندار شهرستان فیروزکوه ادامه داد: انتخاب پیمانکاران در زمینه اجرای پروژه‏ها بسیار مهم است، در حال حاضر برای اجرای پروژه‏ هایی پیمانکارانی کار را قبول کرده‏اند که کارایی لازم را برای اجرای این پروژه‏ها ندارند.

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان فیروزکوه گفت: باید برای آورده ‏های مردم، ساز و کاری طراحی شود که کار بر روی زمین نماند؛ در زمینه اجرای طرح مسکن مهر، همه دستگاهها با همه امکانات و بضاعت وارد کار شده‏اند و می‏ طلبد که مردم نیز با تمام توان وارد کار شوند.

افشارنادری تأکید کرد: بانکها باید بیشتر همکاری کنند تا تسهیلات مشاغل خانگی بیشتر جذب شود.

مشکل اشتغال در فیروزکوه باید برطرف شود

وی افزود: در شهرستان فیروزکوه ظرفیت و دغدغه زیادی در زمینه صنعت وجود دارد و تنها شهرستانی است که خارج از شعاع 120 کیلومتر است.

رئیس شورای اشتغال فیروزکوه ادامه داد: اگر قرار باشد که مشکل اشتغال در شهرستان فیروزکوه برطرف شود، باید مسئولان صنایع، همکاری بیشتری با ما داشته باشند؛ همچنین برای اینکه مردم در مسکن مهر ساکن شوند، لازم است که مشکل اشتغال به طور کلی در این شهرستان برطرف شود.

شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمال شرق استان تهران و در طول جغرافیایی 46‌ : 52 و عرض جغرافیایی 28 : 35 واقع شده و از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از شرق به شهرستان دماوند محدود می شود.

فیروزکوه با مساحت 2270 کیلومتر مربع، در حدود 12 درصد از کل مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده و از نظر ویژگی آب و هوایی و اقلیـمـی، دارای آب و هوای نیمه مرطوب تا آلپی با زمستانهای طولانی و خیلی سرد و تابستانهای معتدل و خنک است.

ساکنان اصلی فیروزکوه از شاخه های 16 گانه قوم آریایی هستند و علاوه بر آن، اقوامی از ترکان پازوکی از حوالی ارومیه که حدود 400 سال قبل در زمان صفویه تبعید شده اند و برخی از افراد ایل اصانلوی گرمسار و مهاجرین قرائی از ایلات فارس و کردها در این شهرستان سکنی گزیده اند .

همچنین ایلات و طوایف کوچنده سنگسری ، افتری و الیکایی از شهرستانهای سمنان و گرمسار در فصول بهار و تابستان برای گذراندن دوره ییلاقی به این شهرستان کوچ می کنند.

زبان اصلی رایج در این منطقه زبان فارسی است که به مرور زمان با زبان اهل گیل ترکیب یافته و به وضعی مخصوص درآمده و این زبان به زبان مازندرانی بسیار نزدیک است.

به هر تقدیر، با توجه به تدوین سند پنج ساله توسعه شهرستان فیروزکوه و با عنایت به اینکه این شهرستان دارای پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی در زمینه های کشاورزی، صنعتی، دامداری و... است، لزوم توجه بیشتر مسئولان ارشد استان تهران و کشور احساس می شود.

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علیرضا مهدی زاده

