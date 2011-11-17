ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره قربان تا غدیر پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر صبح پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی فرهنگی، هنری قربان تا غدیر با اشاره به برگزاری هفت دوره متوالی این جشنواره در استان، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید در راستای راه اندازی دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان اقدام شود.

وی راه اندازی نگارخانه را از دیگر نیازمندیهای استان برشمرد و افزود: با توجه به تعداد هنرمندان راه اندازی این نگارخانه در مرکز استان از ضروریات بوده و باید پیگیری شود.

مطهری فر با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره در استان، عنوان کرد: هدف والای این جشنواره کمک به توسعه و ترویج فرهنگ معارف اهل بیت(ع) در بین مردم و خصوصا جوانان بوده، تا شاهد ترغیب آنها به خلق آثار برجسته و توجه آنان به ارزشهای ناب اسلامی در قالب هنر به عنوان بهترین و تاثیرگذار ترین عامل باشیم.

وی قربان تا غدیر را حلقه اتصالی به نام امامت دانست و افزود: امسال با توجه به تحولات منطقه و جهان اسلام، دنیا نیازمند حلقه وحدتی بوده که دراین راستا باید از توان و ظرفیت هنرمندان در ابعاد مختلف استفاده شود.

مطهری فر با اشاره به اینکه هنرمندان باید با تاسی از فرهنگ قربان و غدیر و در راس آن با الگوگیری از حضرت علی(ع) به خلق آثار بپردازند، تصریح کرد: این فرهنگ باید در بین هنرمندان و اندیشمندان نهادینه شود.

وی همچنین تعداد آثار رسیده به این جشنواره را یک هزار و 76 مورد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 450 اثر در بخش خوشنویسی، 164 اثر در بخش گرافیک و 350 قطعه شعر و 112 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی از آثار فاخر این جشنواره، یادآور شد: با بررسیهای انجام شده آثار رسیده به این دوره از جشنواره بسیار فاخر و ارزشمند بوده است.