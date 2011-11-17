آتش سوزی در خیابان سپه سالار/ نجات کارگر کفاش از مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که کارگران درمغازه کفاشی سرگرم کار بودند ناگهان ریختن بنزین بر روی یک وسیله حرارتی باعث شعله‌وری شد.

در جریان این حادثه که ساعت 18:23 دقیقه دیروز به سامانه 125 اعلام شد یکی از کارگران کارگاه در داخل مغازه کفاشی گرفتار شد که با خاموش شدن آتش وی نیز از این حادثه جان سالم بدر برد.

سعید اظهری فرمانده آتش‌نشانان درباره این حادثه گفت: آتش‌نشانان ظرف کمتر از 5 دقیقه خود را به محل حادثه در طبقه دوم یکی از پاساژهای واقع درخیابان باغ سپه سالار رسانده و به ایمن سازی محل پرداختند و سپس تذکرات ایمنی لازم را به کارگران گوشزد کردند.

وی علت بروز آتش سوزی را بی احتیاطی و پاشیده شدن مقداری بنزین بر روی کپسول پیک نیکی اعلام کرد.