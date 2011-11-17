کبدی کاران قمی برای نخستین قهرمانی کشور تلاش می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری پیکارهای دور برگشت مرحله مقدماتی نخستین دوره لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور که با حضور هشت تیم در سواحل خزر شهر ساری به انجام رسید و طی آن کبدیکاران تیم پست بانک قم موفق به صعود به نیمهنهایی شد، اکنون مردان کبدی کار قم در تلاش برای قهرمانی این دوره از پیکارها به مصاف حریفان خود میروند.
در حالی که دور رفت مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابتهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار شد، هیئت کبدی استان مازندران میزبان دور برگشت این رقابتها بود و این پیکارها در سواحل ساری برگزار شد.
تیم کبدی پست بانک قم که در پایان دور رفت از این رقابتها در گروه دوم در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مقام قهرمانی شد، در دور برگشت نیز موفقیت آمیز عمل کرد و به عنوان یکی از تیمهای برتر گروه خود راهی مرحله نیمهنهایی شد.
تیم کبدی پست بانک قم در حالی در گروه دوم از مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابتهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور موفق به کسب جواز صعود شد که در جدال با تمام حریفان خود به جز یک مسابقه، در سایر بازیها با اقتدار به برتری رسید.
تیمهای حاضر در لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور در دو گروه چهار تیمی به صورت دورهای با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم قم با تمام توان در جدال با حریفان خود به نتیجه لازم رسید و در پایان جدال با تیمهای کبدی ساحلی تختی تهران، هیئت کبدی سیستان و بلوچستان، دولتآباد اصفهان و فولاد یزد جواز صعود را به دست آورد.
تیمهای راه یافته به دوره نهایی رقابتهای کبدی ساحلی باشگاههای کشور در حالی مشخص شدند که مرحله برگشت این رقابتها روز گذشته در ساری به پایان رسید که در پایان و با احتساب امتیازات دور رفت و برگشت این رقابتها چهار تیم رودهن، قائمشهر، تختی تهران و پست بانک قم جواز حضور در مرحله نهایی نخستین دوره رقابتهای کبدی ساحلی باشگاههای کشور را به دست آوردند.
اما بر اساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون کبدی که بلافاصله بعد از پایان رقابتهای مرحله مقدماتی صورت گرفت، مقرر شد مرحله نهایی این رقابتها به صورت متمرکز و در دو مرحله به انجام برسد تا قهرمان این رقابتها مشخص شود.
بدین ترتیب چهار تیم راه یافته به مرحله نهایی نخستین دوره پیکارهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور طبق برنامه کمیته مسابقات فدراسیون کبدی کشورمان ازا مروز در مجموعه ورزشی تختی تهران در مرحله نهایی این دوره از رقابتها به مصاف هم میروند.
مسابقات طبق برنامه زیر برگزار میشود:
پنجشنبه ۲۶ آبان ماه:
ساعت ۹ صبح: پست بانک قم - تختی تهران
ساعت ۱۰ صبح: قائم شهر - رودهن
ساعت ۱۵: قائم شهر - رودهن
ساعت ۱۶: رودهن - تختی تهران
جمعه ۲۷ آبان ماه:
ساعت ۹ صبح: تختی تهران - قائم شهر
ساعت ۱۰ صبح: رودهن - پست بانک ق
گفتنی است: مرحله برگشت این مسابقات ۱۹ آذرماه برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم کبدی پست بانک قم بعد از موفقیت در کسب جواز صعود به مرحله نیمهنهایی رقابتهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور از امروز برای قهرمانی در این رقابتها تلاش میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری پیکارهای دور برگشت مرحله مقدماتی نخستین دوره لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور که با حضور هشت تیم در سواحل خزر شهر ساری به انجام رسید و طی آن کبدیکاران تیم پست بانک قم موفق به صعود به نیمهنهایی شد، اکنون مردان کبدی کار قم در تلاش برای قهرمانی این دوره از پیکارها به مصاف حریفان خود میروند.
نظر شما