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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

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162 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای فرهنگی ایلام اختصاص یافت

162 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای فرهنگی ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از اختصاص 162 میلیارد ریال اعتبار در سال 90 برای اجرای طرحهای فرهنگی – اجتماعی استان در قالب 14 طرح و در سهمهایی که قانون تصویب کرده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی  اعلایی در نشست اعضای کارگروه فرهنگ و هنر استان با بیان اینکه تغییر نگاه دستگاه ها به هزینه کرد اعتبارات فرهنگی بسیار مهم است، اظهار داشت: هدف از اجرای طرح های فرهنگی تقویت دستگاههای اجرایی نیست بلکه زمینه سازی فرهنگ سالم در جامعه است.

وی تصریح کرد: طرحهای فرهنگی و اجتماعی باید هماهنگ با برنامه های ملی و برنامه ریزی های دستگاهها مدیریت و اجرا شوند.

اعلایی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی از طریق بخش خصوصی، بیان داشت: انگیزه بالا در اجرای طرح ها به واسطه مباحث مالی و عدم محدودیت در مقررات اداری پیش رو بخش خصوص را در اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی مناسب و تأثیرگذار کرده است. 

استاندار ایلام عنوان کرد: ظرفیتهای فرهنگی در استان ایلام بالاست و می توان با اجرای طرحهای مختلف فرهنگ استان را شکوفا کرد.

کد مطلب 1462005

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