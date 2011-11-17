162 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای فرهنگی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست اعضای کارگروه فرهنگ و هنر استان با بیان اینکه تغییر نگاه دستگاه ها به هزینه کرد اعتبارات فرهنگی بسیار مهم است، اظهار داشت: هدف از اجرای طرح های فرهنگی تقویت دستگاههای اجرایی نیست بلکه زمینه سازی فرهنگ سالم در جامعه است.

وی تصریح کرد: طرحهای فرهنگی و اجتماعی باید هماهنگ با برنامه های ملی و برنامه ریزی های دستگاهها مدیریت و اجرا شوند.

اعلایی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی از طریق بخش خصوصی، بیان داشت: انگیزه بالا در اجرای طرح ها به واسطه مباحث مالی و عدم محدودیت در مقررات اداری پیش رو بخش خصوص را در اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی مناسب و تأثیرگذار کرده است.

استاندار ایلام عنوان کرد: ظرفیتهای فرهنگی در استان ایلام بالاست و می توان با اجرای طرحهای مختلف فرهنگ استان را شکوفا کرد.