دخالت ناتو در سوریه بهای سنگینی به دنبال دارد/چشم انداز مطلوب روابط تهران-قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رضا شیبانی" سفیر ایران در سوریه در گفتگو با شبکه المنار گفت: با توجه به ویژگی ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک سوریه هر تحولی که در این کشور رخ دهد بر منطقه تاثیر شگرفی می گذارد.

وی افزود: فلسطین اشغالی به طور مستقیم از تحولات سوریه تاثیر می پذیرد،تحولات لبنان با سوریه گره خورده است وعراق با توجه به شرایط خاص خود از سوریه تاثیر می پذیرد.

سفیر ایران درسوریه گفت: علاوه بر آن موقعیت سوریه در دریای مدیترانه همواره به گونه ای بوده است که حاشیه امنیتی برای اروپا به وجود آورده است و این موضوع هم باید در معادلات سیاسی-امنیتی در نظر گرفته شود.

شیبانی بیان کرد: جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید درباره اتخاذ مواضعی که روند خطرناک امور را پر شتاب کند هوشیار باشند.

وی درباره دخالت نظامی در سوریه مشابه لیبی افزود: به دلایل مختلف شرایط برای تکرار تجربه ناتو در سوریه وجود ندارد زیرا به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی و نظامی اگر غرب مرتکب اشتباهی در این زمینه شود بهای سنگینی خواهد پرداخت.

شیبانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده است که مخالف دخالت خارجی اعم از سیاسی یا نظامی آن در امور سوریه است و در این راستا ایران مواضع عملی با توجه به شرایط اتخاذ خواهد کرد و هر امری ممکن است.

وی با اشاره به موضع ترکیه در قبال سوریه گفت: کشورهای همسایه باید به ثبات و آرامش منطقه کمک کنند و از مواضعی که بی ثباتی منطقه را به دنبال دارد پرهیز کنند و ما بارها در دیدار با دوستان ترک خود بر ضرورت همکاری منطقه ای تاکید کرده ایم.

شیبانی درباره برنامه هسته ای کشورمان و تهدیدات نظامی تصریح کرد: سناریوی واحدی که غرب در قبال برنامه هسته ای ایران دارد به رسمیت شناختن آن به عنوان کشوری هسته ای است.متاسفانه آژانس بین المللی انرژی هسته ای از مسیر خود منحرف شده است.آژانس سیاسی کاری می کند.

وی افزود: موقعیت ایران و توان بالقوه آن به هیچ طرفی تصور اینکه بخواهد به جمهوری اسلامی ایران تعرضی کند را نمی دهد.غرب در طول سی سال گذشته از همه ابزارها برای فشار به ایران استفاده کرده اما ناکام بوده است.

سفیر ایران در سوریه درباره اتهام دخالت تهران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن گفت: به نظر من این یک سناریوی ساختگی است که آمریکایی ها با همکاری مناقین با هدف انحراف افکار عمومی از شکست آمریکا در عراق،تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه به ویژه عربستان،انحراف اذهان عمومی از مشکلات داخلی آمریکا،فراهم آوردن پوششی برای شکستهای واشنگتن در خاورمیانه و درگیر کردن ایران در موضوعات امنیتی است.

وی درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق هم گفت: خروج نظامیان آمریکایی شکستی برای سیاستهای این کشور در عراق است.

شیبانی درباره لیبی گفت: برای شورای انتقالی لیبی آرزوی موفقیت می کنیم این کشور شرایط دشواری پیش رو دارد و استعمارگران غربی چالش بزرگی برای لیبی هستند.

وی درباره اوضاع فلسطین بیان کرد: تنها راه حل ممکن درباره فلسطین مقاومت است زیرا مذاکرات تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

شیبانی درباره روابط ایران با مصر هم گفت: ما شرایط مصر را درک می کنیم برای ایران احیای نقش منطقه ای مصر مهم است و با توجه به نگاه مردم مصر آینده ای خوبی برای روابط می توان تصور کرد.

وی درباره دخالتهای قطر در امور سوریه تصریح کرد: قطر می تواند نقش قوی در حل وفصل مشکلات منطقه ای همانند آنچه قبلا درباره لبنان انجام داده است داشته باشد.