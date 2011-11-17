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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

کرمی:

کمیته های سوخت در شهرستانهای ایلام تشکیل می شود

کمیته های سوخت در شهرستانهای ایلام تشکیل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار ایلام از تشکیل کمیته های سوخت در شهرستانها در راستای نظارت بر تهیه و توزیع مواد سوختی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی  در جلسه مدیریت سوخت استان گفت: کمبود مواد سوختی مخصوصا در فصل سرما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر لزوم اجرای تعمیرات دوره ای جایگاههای سوخت تا پایان آبان ماه، اظهار داشت: متصدیان جایگاههای عرضه مواد سوختی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که در ارائه خدمات و حمل و نقل عمومی هیچ خللی ایجاد نشود.

معاون عمرانی استاندار ایلام با تأکید تأمین سوخت مدارس افزود: فرمانداران باید با نظارت بر کمیته های سوخت به بررسی عملکرد آنان بپردازند.

در این جلسه مقرر شد کمیته های سوخت در مورد مصرف کنندگان مواد سوختی در بخش کشاورزی، یک بررسی جامع به عمل آورند.

کد مطلب 1462010

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