رشد 22 درصدی امانت کتاب در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیروز ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه نخست سال گذشته 320 هزارنسخه کتاب به امانت رفته بود بیان داشت: این رقم در سالجاری به 390 هزار نسخه کتاب رسیده که 22 درصد رشد نشان می دهد.
وی با اشاره به راه اندازی سیستم بلوتوث سنتر در کتابخانه مرکزی ارومیه و 16 کتابخانه عمومی دیگر این استان همزمان با هفته کتاب بیان داشت: در این سیستم یک یا چند کتاب با توجه به ظرفیت حافظه تلفن همراه افراد به صورت تصادفی به تلفن های همراه اعضا و افرادی که وارد کتابخانه های مجهز به این سیستم می شوند از طریق بلوتوث منتقل می شود.
فیروز در ادامه اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این سیستم را 120 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: سه هزار جلد کتاب در عناوین مختلف در این سیستم قابلیت انتقال را دارند.
عضویت در کتابخانه های عمومی استان 15 درصد رشد داشته است
مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی همچنین از رشد 15 درصدی عضویت در کتابخانه های استان خبرداد و گفت: در پایان شش ماه اول سالجاری، تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان با 15 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 58 هزار نفر رسید.
فیروز با اعلام اینکه این امر در راستای توسعه فرهنگ مطالعه مفید، بهینه سازی اوقات فراغت و بصیرت افزایی در میان جوانان انجام می شود عنوان کرد: طرح اهدای کتاب و منابع کتابخانه ای و برگزاری نمایشگاه های کتاب با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و عضوگیری به صورت رایگان در یکی روزهای هفته کتاب و به صورت نیم بها در سایر روزهای این هفته از برنامه های این نهاد در هفته کتاب است.
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