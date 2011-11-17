احداث پل ملنتی جیرفت 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمد مهدی بلوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ترافیک سنگین کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی و همچنین ارتباط جنوب کشور به مرکز و شرق، این پل نقش عمده ای در تسهیل ترافیک منطقه خواهد داشت.

بلوردی با بیان اینکه این پل شامل دو باند رفت و برگشت هرکدام به عرض 14 و طول 60 متر است افزود: در ساخت این پل شمع هایی به طول هفت متر در عمق زمین به کار رفته است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پل از مرداد ماه سال جاری گفت: برای احداث این سازه بتنی پنج میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

طغیان رودخانه ملنتی در جیرفت بارها باعث انسداد ارتباط در جیرفت و هفت شهرستان جنوبی با مرکز استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان و معطلی طولانی مدت خودروهای سنگین و حضور آنان در سطح شهر جیرفت شده که علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی بعضا خساراتی نیز به بار آورده است.

