به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا قهرمان جهان و اروپا به همراه هلند، نایب قهرمان جام جهانی، اوکراین و لهستان میزبانان مشترک یورو 2012 در سید یک قرار گرفتهاند.
با توجه به این سیدبندی شاگردان "فابیو کاپلو" تا مرحله حذفی رقابتها با ایتالیا، آلمان و روسیه روبهرو نخواهند شد اما ممکن است در بدترین قرعه با تیمهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال همگروه شوند.
از طرف دیگر ایرلند که با پیروزی در مرحله پلیآف مقابل استونی خود را به جمع 16 تیم نهایی رساند در سید چهارم در کنار دانمارک، فرانسه و جمهوری چک قرار گرفته است. به این ترتیب شاگردان "جووانی تراپاتونی" تا مرحله حذفی رقابتها با فرانسه که دو سال پیش در دیدار جنجالی و با گل هند "تیری آنری" آنها را در پلیآف جام جهانی شکست داد روبهرو نخواهند شد.
سید بندی کامل رقابتهای یورو 2012 به شرح زیر است:
سید یک: اسپانیا، هلند، لهستان و اوکراین
سید 2: آلمان، ایتالیا، انگلیس و روسیه
سید 3: کرواسی، یونان، پرتغال و سوئد
سید 4: دانمارک، فرانسه، جمهوری چک و ایرلند
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