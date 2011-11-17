به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا قهرمان جهان و اروپا به همراه هلند، نایب قهرمان جام جهانی، اوکراین و لهستان میزبانان مشترک یورو 2012 در سید یک قرار گرفته‌اند.

با توجه به این سیدبندی شاگردان "فابیو کاپلو" تا مرحله حذفی رقابت‌ها با ایتالیا، آلمان و روسیه روبه‌رو نخواهند شد اما ممکن است در بدترین قرعه با تیم‌های فرانسه، اسپانیا و پرتغال همگروه شوند.

از طرف دیگر ایرلند که با پیروزی در مرحله پلی‌آف مقابل استونی خود را به جمع 16 تیم نهایی رساند در سید چهارم در کنار دانمارک، فرانسه و جمهوری چک قرار گرفته است. به این ترتیب شاگردان "جووانی تراپاتونی" تا مرحله حذفی رقابت‌ها با فرانسه که دو سال پیش در دیدار جنجالی و با گل هند "تیری آنری" آنها را در پلی‌آف جام جهانی شکست داد روبه‌رو نخواهند شد.

سید بندی کامل رقابت‌های یورو 2012 به شرح زیر است:

سید یک: اسپانیا، هلند، لهستان و اوکراین

سید 2: آلمان، ایتالیا، انگلیس و روسیه

سید 3: کرواسی، یونان، پرتغال و سوئد

سید 4: دانمارک، فرانسه، جمهوری چک و ایرلند