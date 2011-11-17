26 هزار هکتار از اراضی آبی دهلران زیر کشت گندم می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده گفت: پیش بینی می شود از این سطح زیرکشت بیش از 90 هزارتن گندم برداشت شود.

وی با اشاره به 10هزار هکتار از ارضی زیر کشت ذرت این شهرستان گفت: پیش بینی می شود حدود 60 هزارتن ذرت از این مقدار سطح زیر کشت برداشت شود.

این مسئول گفت: سطح زیر کشت کلزا در شهرستان بیش از دو هزار هکتار است که پیش بینی می شود بیش از چهار هزارتن کلزا برداشت شود.

فرماندار دهلران با اشاره به آغاز کاشت گندم و برداشت محصول ذرت برحمایت دستگاه ها از بهره برداران تأکید کرد.

وی در ادمه از تشکیل ستاد استقبال سفرچهارم ریاست جمهوری و آمادگی شهرستان برای انجام سفر خبرداد و گفت: کمیته های زیر مجموعه ستاد و همه مدیران همکاری لازم برای انجام وظایف در چارچوب ستاد مذکور را داشته باشند.



