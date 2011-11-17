به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در نشست صمیمی با مدیران قم ضمن تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به ترویج روحیه کار و تلاش و سازندگی در دستگاه‌های اداری گفت: بها دادن به کار و تلاش و اهتمام جدی به حل مشکلات مردم از ویژگی‌های بارز دولت‌های نهم و دهم محسوب می‌شود و ما نیز وظیفه داریم با تمام وجود برای گره گشایی از مشکلات و کار و تلاش بی‌وقفه برای رشد و توسعه استان گام برداریم.



وی با توصیه به مدیران استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان برای عدم ورود به مسائل حاشیه‌ای و غیرکاری افزود: امروز کشور و استان ما بیش از هر چیز به کار و تلاش و عمران و آبادانی نیاز داشته و باید همه در این مسیر حرکت کنند.



استاندار قم به شتاب روند توسعه و پیشرفت استان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: حمایت‌های دولت و مجلس و تلاش مسئولان امروز قم در مسیر عمران و آبادانی قرار گرفته و تحولات بزرگ و امیدوارکننده‌ای را در این عرصه شاهد هستیم.



موسی‌پور تکریم مردم و تسریع و تسهیل در امور و پاسخگویی به مطالبات قانونی را از جمله وظایف مهم مدیران برشمرد و افزود: اعتبار و ارزش مدیران و ارزش مدیران جامعه اسلامی به خدمتگزاری بیشتر و افزایش رضایتمندی مردم است.



استاندار قم صرفه جویی هر چه بیشتر افزایش بهره وری و نظارت مستمر بر مجموعه‌های تحت پوشش را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیران در قبال حفظ حقوق مردم و هزینه کرد درست اعتباره مسئولند و هیچگونه اغماض و سهل انگاری در این خصوص نباید وجود داشته باشد.



وی در پایان بر حاکمیت فضای اخلاقی و معنوی و رعایت کامل ارزش‌های اسلامی در محیط‌های اداری تاکید کرد.



در این نشست مدیران ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌ها؛ نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.