فرهنگ کتاب خوانی در بروجرد ارتقا داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ارجمندی صبح پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد با تبریک هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار داشت: تمام عوامل و دست اندرکاران کتاب و کتاب خوانی باید هماهنگی لازم را داشته باشند تا برنامه های اجرای شده در این بخش نتیجه بخش باشد.

وی افزود: باید فرهنگ کتاب خوانی را در بروجرد توسعه داد و اگر بناست در این حوزه اقدامی صورت بگیرد باید در ابتدا آموزش را در خانواده ها و سازمان آموزش و پرورش نهادینه کنیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه عنوان کرد: طبق مصوبات جلسه گذشته انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهرداری موظف شد که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان مردم اقدام به ایجاد ویترینهای نمایشی در مناطق شلوغ شهر برای ارائه تابلوهای کتاب کند که متاسفانه تاکنون این امر انجام نگرفته است.

داود پهلوان تصریح کرد: در حال حاضر کتابخانه های کنونی بروجرد با مشکل خاصی مواجه نیستند و کتابخانه های در حال ساخت نیز با گرفتن اعتبار لازم در سال جاری مشکلشان مرتفع شده است.