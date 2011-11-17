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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

مراسم گرامیداشت آیت الله نجومی در کرمانشاه برگزار شد

مراسم گرامیداشت آیت الله نجومی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری ‌مهر: مراسم گرامیداشت حضرت آیت‌الله سید‌مرتضی نجومی صبح امروز در مسجد آیت‌الله ‌بروجردی ‌کرمانشاه ‌با حضور جمعیت کثیری از مردم کرمانشاه برگزار شد. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبودی به مناسبت دومین سالگرد ارتحال ملکوتی آیت‌الله سیدمرتضی نجومی، صبح پنجشنبه با حضور علما و روحانیون، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان ارشد استانی و کشوری، اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه در مسجد آیت‌الله بروجردی‌، ‌برگزار شد‌.

در این مراسم برخی از علمای استان، شخصیت آیت الله نجومی را برای استان کرمانشاه و کشور،‌ نعمتی الهی و معنوی دانستند و گوشه ای از زندگی گهربار این عالم ربانی را برای مردم کرمانشاه بازگو کردند.

در ادامه، مداحان اهل بیت (ع)در وصف این عالم ربانی مداحی و نوجه سرایی کردند.

این مراسم تا اذن ظهر امروز به طول انجامید.
 

کد مطلب 1462030

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