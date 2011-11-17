مراسم گرامیداشت آیت الله نجومی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبودی به مناسبت دومین سالگرد ارتحال ملکوتی آیت‌الله سیدمرتضی نجومی، صبح پنجشنبه با حضور علما و روحانیون، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان ارشد استانی و کشوری، اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه در مسجد آیت‌الله بروجردی‌، ‌برگزار شد‌.

در این مراسم برخی از علمای استان، شخصیت آیت الله نجومی را برای استان کرمانشاه و کشور،‌ نعمتی الهی و معنوی دانستند و گوشه ای از زندگی گهربار این عالم ربانی را برای مردم کرمانشاه بازگو کردند.

در ادامه، مداحان اهل بیت (ع)در وصف این عالم ربانی مداحی و نوجه سرایی کردند.

این مراسم تا اذن ظهر امروز به طول انجامید.

