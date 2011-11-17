مهتاب قم در نخستین بازی خانگی میزبان سایپا کاشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاههای کشور عصر فردا جمعه بیست و هفتم آبان ماه پیگیری میشود و طی آن مهتاب قم در دیداری خانگی مقابل سایپا کاشان صف آرایی میکند.
بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، دیدار تیمهای هندبال مردان مهتاب قم و سایپا کاشان از هفته دوم لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۸ عصر جمعه بیست و هفتم آبان در سالن شهید حیدریان قم برگزار میشود.
بر اساس قرعه کشی مسابقات این فصل هندبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور در فدراسیون هندبال، نماینده هندبال استان قم در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیمهای سایپا کاشان، شورای شهر جهرم و دانشگاه آزاد اسلامی یزد همگروه شده است.
این در حالی است که امسال مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و در این قرعه کشی ۱۲ تیم حاضر در این رقابتها در سه گروه چهار تیمی برای صعود به مرحله دوم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
تیم هندبال مهتاب قم در حالی در دومین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاههای کشور مقابل تیم هندبال سایپا کاشان صف آرایی میکند که هفته گذشته در خارج از خانه از سد دانشگاه آزاد یزد گذشت.
هندبالیستهای تیم مهتاب قم در این دیدار خارج از خانه که روز نوزدهم آبان ماه در شهر یزد به انجام رسید، با شکست تیم هندبال مردان دانشگاه آزاد یزد فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور را با پیروزی آغاز کردند.
دیدار تیمهای مهتاب قم و تیم هندبال دانشگاه آزاد یزد به میزبانی حریف یزدی و در حضور تماشاگران این تیم در سالن شاهدیه (شهید حاج مهدی) یزد برگزار شد که در نهایت مهتاب قم موفق به کسب پیروزی در هفته نخست از مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور شد.
مردان هندبالیست قم در نخستین دیدار خارج از خانه خود در مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور برابر میزبان خود تیم دانشگاه آزاد یزد بازی بسیار خوبی ارائه کردند و با اینکه حریف تا آخرین لحظات پا به پای این تیم پیش آمد اما در نهایت موفق شد میزبان خود را با شکست مواجه کنند.
در این دیدار هندبالیستهای مهتاب قم در راه کسب نخستین پیروزی خود در آغاز تلاش برای صعود به لیگ برتر توانستند تیم دانشگاه آزاد یزد را با حساب ۲۵ بر ۲۴ شکست داده و بدین ترتیب گام نخست لیگ دسته اول را برای صعود به لیگ برتر قوی بردارند.
شاگردان ناصر فلسفی در این مسابقه بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتند و مزد تمام تلاشهایی را گرفتند که نتیجه ماهها تمرین سخت و طاقت فرسا بود و در اردوهای آماده سازی و همچنین دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز لیگ به دست آمده بود.
هفته دوم لیگ دسته اول هندبال/
مهتاب قم در نخستین بازی خانگی میزبان سایپا کاشان شد
قم - خبرگزاری مهر: هندبالیستهای مهتاب قم در نخستین بازی خانگی خود در فصل جدید پیکارهای لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاههای کشور حریف سایپا کاشان شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاههای کشور عصر فردا جمعه بیست و هفتم آبان ماه پیگیری میشود و طی آن مهتاب قم در دیداری خانگی مقابل سایپا کاشان صف آرایی میکند.
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