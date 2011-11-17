فرهنگ مطالعه در بین مردم ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی چهارشنبه‌شب در آیین تجلیل از نویسندگان بخش آبپخش اظهار داشت: گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جوامع اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و کتابخانه عمومی شهر آبپخش در سالهای اخیر تلاش زیادی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه کرده است.

وی افزود: تجلیل از علم، کتاب و نویسنده باید از میان نخبگان جامعه آغاز شود و در وهله اول فرهیختگان و عالمان باید برای جایگاه والای علم و کتاب ارزش و اهمیت قائل باشند تا بقیه اقشار و آحاد جامعه به تبعیت از او مجذوب این فرهنگ شوند.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به وظیفه خطیر خواص و عالمان در جامعه گفت: از خواص جامعه انتظار می‌رود با توجه به این مقوله ارزشی توجه عموم جامعه را به آن جلب کنند و زمینه را برای پیشرفت و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی هموار سازند.

امام جمعه آبپخش ادامه داد: یکی از مظلومیتهای جایگاه و مقام نویسندگان در جامعه این است که نخبگان جامعه و کسانی که باید به این مساله توجه خاصی داشته باشند، در این زمینه کوتاهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام رضایی اضافه کرد: این امر نشان از آن دارد که مقوله علم و مطالعه در جامعه ما جایگاه حقیقی و والای خود را پیدا نکرده و مسئولان جامعه باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

وی افزود: تمامی آحاد و اقشار جامعه، فرهنگ‌دوستان و مسئولان فرهنگی جامعه باید با تمام وجود تلاش کنند تا میزان سرانه مطالعه کتاب در جامعه افزایش یابد.

امام جمعه آبپخش بیان کرد: امروز باید تلاش خود را بکنیم تا کتاب در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و مردم آن را به عنوان کالای اساسی زندگی خود تلقی کنند و مطالعه کتاب بخشی از برنامه روزانه زندگی ایشان شود.

وی با بیان اینکه در علم‌آموزی و مطالعه باید ذات علم را مورد توجه قرار دهیم، ابراز داشت: هرقدر ارزش توجه به علم و مطالعه در جامعه بالا برود شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون جامعه خواهیم بود.

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد:‌ باید با برنامه‌ریزی و تلاش رویکرد جامعه را به سمت مطالعه و کتابخوانی و توجه به اهمیت و جایگاه کتاب در جوامع انسانی منعطف سازیم.