به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موحدنیا گفت: در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، شهرداری‌های بناب، خامنه، اسکو و خسروشهر به عنوان رتبه‌های برتر در پنج حوزه این نمایشگاه معرفی شدند.



موحدنیا افزود: شهرداری بناب در حوزه شهرداری الکترونیک، شهرداری خامنه در حوزه اجتماعی، فرهنگی و پژوهش‌های شهری، شهرداری اسکو در حوزه اقتصاد شهری و منابع پایدار درآمدی و شهرداری و شهرداری خسروشهر در همین حوزه و همچنین در حوزه غرفه‌آرایی رتبه‌های برتر کشوری را کسب کردند.



وی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها براساس دستاوردهای ارائه شده مبتنی بر محورهای برگزاری نمایشگاه و از طریق شاخص‌های ارزیابی، پس از کسب نظر دفاتر تخصصی و معاونت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام گرفته است.



مدیرکل امور شهری استانداری ادامه داد: در دومین نمایشگاه مدیریت جامع شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور بیش از 300 شهرداری و 200 شرکت و موسسه بخش خصوصی، آخرین دستاوردها، اقدامات و عملکرد خود را در موضوعات مختلف به مدت چهار روز در معرض دید عموم قرار دادند.



به گفته وی، از استان آذربایجان شرقی نیز 10 شهرداری (مراغه، مرند، بناب، سردرود، خسروشهر، ممقان، خامنه، عجب‌شیر، اسکو و باسمنج) به همراه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در این نمایشگاه شرکت کردند.



موحدنیا انتقال تجربیات شهرداری‌ها به یکدیگر و توانمند شدن نظام مدیریت شهری همچنین آشنایی مردم با دستاوردهای شهرداری‌ها را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: عمران و توسعه شهری، مدیریت بحران و خدمات شهری، شهرداری الکترونیک، امور اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پژوهش شهری، هدفمندی یارانه ها و اقتصاد شهری و فرصت های سرمایه گذاری از بخش های مختلف برگزاری نمایشگاه مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌ها بود.