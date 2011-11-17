به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی های انجام شده توسط مسئولان برگزاری این دیدار حساس، بلیط فروشی مسابقه تیم‌های صبای قم و استقلال تهران از ساعت 9 صبح روز برگزاری مسابقه در مقابل درب اصلی مجموعه ورزشی یادگار امام قم آغاز می‌شود.



بدین ترتیب تمام علاقمندان به فوتبال می‌توانند از ساعت 9 صبح روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در مقابل ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم بلیط بازی تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر را تهیه کنند.



ساعت 9 درب های ورزشگاه باز می‌شود‌



درب های ورزشگاه یادگار امام شهر قم برای ورود تماشاگران همزمان با آغاز بلیط فروشی این مسابقه باز خواهد شد.



با تصمیم مسئولان برگزاری مسابقه و تامین استان قم، درب‌های ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم از ساعت 9 صبح روز مسابقه باز می‌شود و آن دسته از تماشاگرانی از مقابل ورزشگاه بلیط تهیه می‌کنند می‌توانند بلافاصله وارد ورزشگاه شوند.



برخورد با سودجویان بلیط ‌فروشی‌



معمولا در دیدارهایی که یک طرف آن تیم های مطرح پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس تهران قرار دارند، بازار سیاه بلیط از جمله اتفاقات قابل انتظار است.



به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف برخی تماشاگران، با هماهنگی با نیروهای یگان ویژه با افرادی که قصد سودجویی از طریق بلیط فروشی را داشته باشند برخورد خواهد شد و تماشاگران باید بلیط بازی را تنها از مقابل مجموعه یادگار امام تهیه کنند.



هماهنگی هواداران صبا با برگزاری جلسه با لیدرها



در بازی روز شنبه صبای قم برابر استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، با توجه به اینکه شاگردان ویسی به حمایت تماشاگران قمی از تیم صبا نیاز مبرمی دارند، این باشگاه تمهیدات لازم را برای رفاه حال تماشاگران قمی را در ورزشگاه در نظر گرفته‌ است.



قرار است به همین منظور جلسه ای بین مسئولان برگزاری مسابقه و نمایندگان باشگاه صبا و نیروی انتظامی با لیدرهای تیم صبای قم برگزار شود و آخرین هماهنگی ها برای تشویق و حمایت تماشاگران قمی از تیم صبای قم صورت پذیرد.



مجزا شدن درب پارکینگ ورزشگاه و جلوگیری از ورود افراد غیر متفرقه



مسئولان برگزاری مسابقه با هماهنگی با همتای خود در ورزشگاه یادگار امام درب اصلی پارکینگ با درب ورودی به جایگاه ویژه این ورزشگاه را برای دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر مجزا کردند، ضمن اینکه افراد دارای کارت جایگاه و VIP حق آوردن همراه به ورزشگاه را ندارند و در صورت مشاهده این موضوع، توسط نیروهای حراست ورزشگاه از ورود آنها جلوگیری می‌شود.



جدال صبا و استقلال از ساعت 14:15 دقیقه شنبه در قم



مهمترین بازی هفته سیزدهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در قم برگزار می شود.



طبق برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، این مسابقه از ساعت 14:15 دقیقه روز شنبه بین شاگردان عبدالله ویسی و پرویز مظلومی برگزار می شود و طی آن تیم های اول و سوم جدول رده بندی لیگ برتر مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

