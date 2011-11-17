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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

شفیعی:

شهرداریها موظفند نیم‌درصد حق کتابخانه‌ها را پرداخت کنند

شهرداریها موظفند نیم‌درصد حق کتابخانه‌ها را پرداخت کنند

آبپخش - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: شهرداریها طبق قانون موظفند نیم‌درصد از درآمد سالانه خود را به کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله شفیعی چهارشنبه‌شب در جلسه تجلیل از نویسندگان بخش آب‌پخش اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه دارند و همه نهادها باید از کتابخانه ها حمایت کنند.

وی با اشاره به تقارن هفته کتاب و کتاب‌خوانی با دهه ولایت گفت: افرادی چون حضرت علی (ع) همیشه در ترویج علم پیشتاز بوده‌اند و این نشانگر توجه اسلام به علم و علم‌آموزی است.

این نویسنده و استاد دانشگاه، آبپخش را گل سرسبد فرهیختگی در استان خواند و تصریح کرد: روحانی گرانقدری چون آیت الله سید جواد مهدوی تمام وجودش علم و دانائی بود و به خوبی نهال دانش را در دل دانش‌آموزان و دانشجویان آب‌پخشی کاشت.

شفیعی همچنین مرحوم دکتر مسعود رضائی را یکی دیگر از نخبگان آب‌پخش معرفی کرد و گفت: این دانشمند جوان علاوه بر تخصص در رشته پزشکی، دارای بینش و بلوغ بالائی در دیگر علوم بود.

وی با اشاره به گرایش مردم به تالیف کتاب بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی فضای بسیار خوبی برای چاپ و نشر کتاب فراهم شده و از نویسندگان خواست تا از تسهیلات ایجاد شده استفاده کرده و کتابهای خود را منتشر کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر ادامه داد: در گذشته دسترسی به کتاب خیلی سخت‌تر بود ولی با گسترش و توسعه کتابخانه‌ها ، مردم می‌توانند دسترسی مناسب‌تری به کتاب‌های مورد نظر خود داشته باشند.

کد مطلب 1462041

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