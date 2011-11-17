به گزارش خبرنگار مهر، نصراله شفیعی چهارشنبه‌شب در جلسه تجلیل از نویسندگان بخش آب‌پخش اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه دارند و همه نهادها باید از کتابخانه ها حمایت کنند.

وی با اشاره به تقارن هفته کتاب و کتاب‌خوانی با دهه ولایت گفت: افرادی چون حضرت علی (ع) همیشه در ترویج علم پیشتاز بوده‌اند و این نشانگر توجه اسلام به علم و علم‌آموزی است.

این نویسنده و استاد دانشگاه، آبپخش را گل سرسبد فرهیختگی در استان خواند و تصریح کرد: روحانی گرانقدری چون آیت الله سید جواد مهدوی تمام وجودش علم و دانائی بود و به خوبی نهال دانش را در دل دانش‌آموزان و دانشجویان آب‌پخشی کاشت.

شفیعی همچنین مرحوم دکتر مسعود رضائی را یکی دیگر از نخبگان آب‌پخش معرفی کرد و گفت: این دانشمند جوان علاوه بر تخصص در رشته پزشکی، دارای بینش و بلوغ بالائی در دیگر علوم بود.

وی با اشاره به گرایش مردم به تالیف کتاب بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی فضای بسیار خوبی برای چاپ و نشر کتاب فراهم شده و از نویسندگان خواست تا از تسهیلات ایجاد شده استفاده کرده و کتابهای خود را منتشر کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر ادامه داد: در گذشته دسترسی به کتاب خیلی سخت‌تر بود ولی با گسترش و توسعه کتابخانه‌ها ، مردم می‌توانند دسترسی مناسب‌تری به کتاب‌های مورد نظر خود داشته باشند.