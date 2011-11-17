نظامیان ناتو تهدیدی برای مردم افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "راینهارد اروس" رئیس یک سازمان حمایت از کودکان در افغانستان که بیش از بیست و پنج سال است در این کشور خدمت می کند در گفتگو با نشریه "فوکوس" اظهار داشت که کاملا مشخص بود که عملیات نظامی در افغانستان به یک جنگ طولانی تبدیل می شود. من جامعه افغانستان را می شناسم و می دانم که عملیاتی که صرفا مبنای نظامی داشته باشد هیچ موفقیتی در این کشور نخواهد داشت. من نمی خواستم در این راستا با ارتش آلمان همکاری کنم و در اوایل سال 2002 به این همکاری خود پایان دادم و از آن زمان با سلاح آموزش و تعلیم به مردم این کشور خدمت می کنم.

وی درباره شرایط افغانستان ده سال بعد از حضور نظامی ناتو در این کشور اظهار داشت: از نظر انسانی و اجتماعی شرایط اصلا بهبود پیدا نکرده است. ناتو حدود 800 میلیارد دلار برای عملیات نظامی در این کشور هزینه کرده است. نتیجه این است که شصت و پنج درصد مردم این کشور هنوز قدرت تامین نیازهای درمانی خود را ندارند. هفتاد تا هفتاد و پنج درصد مردم این کشور آب آشامیدنی سالم ندارند.

وی افزود: ارتش آلمان تنها در سال 2010 برای نیروهای خود حدود 4و1 میلیون لیتر مشروبات الکلی به افغانستان فرستاده است تا رفاه آنها را تامین کند. این در حالی است که در افغانستان نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع بوده و حدود سه چهارم مردم آن آب آلوده می نوشند. انتظار زندگی زنان در این کشور 38 سال است.

اروس در ادامه به وضعیت بد تحصیل و آموزش و هزینه های بالای اقلام اساسی مورد نیاز مردم در این کشور اشاره کرده و اظهار داشت: اگر ما می خواهیم شرایط را در افغانستان تغییر دهیم تنها از راه بهبود وضعیت آموزش و ایجاد شغل امکانپذیر است.

این عضو فعال در حمایت از مردم افغانستان در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که نیروهای خارجی در افغانستان کور، کر و لال هستند. آنها نمی توانند چیزی را بخوانند و زبان مردم بومی این کشور را نمی فهمند و با آنها صحبت نمی کنند. پس چگونه آنها می توانند امنیت مردم این کشور را تامین کنند؟ سربازان ناتو و خارجی در افغانستان بیش از آنکه سپر حمایتی برای مردم این کشور باشند یک تهدید برای آنها هستند.

