راهبرد تهاجم سایبری پنتاگون اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت آمریکا بدنبال حمله به سایتها و فعالیتهای اینترنتی به بهانه دفاع از منابع این کشور است.

بر این اساس وزارت دفاع ایالات متحده از اجرای راهبرد تهاجمی این کشور در محیط سایبر خبر داده است.

پنتاگون مدعی شده با هدف دفاع از منافع دولت و مردم آمریکا راهبرد حمله به دشمنان اینترنتی آنان را در دستور کار قرار می دهد. پیش از این آمریکا اقدامات مشابهی را با نام دفاع سایبری و تحت نظارت کنگره انجام می داد.

با این حال راهبرد تهاجم سایبری دولت آمریکا این بار بدون نظارت کنگره و مستقیما به دستور رئیس جمهور اجرا می شود. این در حالی است که کارشناسان ضمن مخالفت با رویکرد تهاجمی دولت آمریکا در فضای سایبری، نسبت به پیامدهای این حملات به واشنگتن هشدار می دهند.

گفتنی است آمریکا بارها دولتهای روسیه و چین را متهم کرده که با به کار گیری متخصصان اینترنتی و با هدف تخلیه اطلاعاتی، حملات سایبری برنامه ریزی شده ای را به سایتها و وبگاههای ایالات متحده ترتیب می دهند.