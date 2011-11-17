فستیوال مینی والیبال در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال مینی والیبال دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی از صبح امروز پنجشنبه با حضور مسئولان استانی، پیشکسوتان و ورزشکاران در سالن ورزشی بعثت قزوین آغاز شد.

در این فستیوال که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و همکاری هیئت والیبال استان به مدت دو روز برگزار می شود بیش از 300 ورزشکار در 54 تیم از شهرهای مختلف استان با یکدیگر رقابت می کنند.

سعید وزیری نژاد، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در مراسم افتتاح مسابقات گفت: این فستیوال سومین مرحله از رقابتهای والیبال است که از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار می شود و پیش از این مسابقات والیبال جام رمضان و والیبال ساحلی نیز برگزار شده جرا شده است که بیانگر اهمیت جایگاه رشته ورزشی والیبال در نزد مسئولان شهری است.

وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای اجرایی سازمان در حوزه ورزش اظهار امیدواری کرد با تلاشهای انجام شده و برنامه های پیش بینی شده در آینده، شهر قزوین بتواند جایگاه دیرینه خود را در این رشته بازیابد و آن را به حد کمال برساند.

همچنین در ادامه این برنامه با حضور احمد پور، معاون سازمان ورزش و جوانان و معزز، پیشکسوت والیبال قزوین از سه تیم خوش عقیده، شهید زهرایی و پیام به عنوان تیم های اول تا سوم مسابقات والیبال ساحلی که چندی پیش در تنها زمین والیبال ساحلی قزوین برگزار شده بود تقدیر به عمل آمد.



پس از رژه تیمهای شرکت کننده در فستیوال مینی والیبال، مسابقات با بازی تیمهای عرفان و متفکران به طور رسمی آغاز شد.

این رقابتها امروز و فردا در سالن ورزشی بعثت قزوین برگزار می شود.