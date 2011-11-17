به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا ، جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور با بیان اینکه توافق استرالیا با آمریکا منجر به حضور دایمی نظامی آمریکا در منطقه نمی شود، گفت که افزایش حضور آمریکا ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه را تقویت می کند.

طی توافق استرالیا و آمریکا، ایالات متحده ازسال 2012 میلادی 250 تفنگدار دریایی به شمال استرالیا اعزام می کند و میزان نیروهای نظامی خود را تا سالهای 2014 و 2016 به ترتیب به 1000 و 2500 نفر افزایش می دهد.

رییس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه در مجلس استرالیا از افزایش حضور نظامی آمریکا در این کشور و ارتقای تعهدات آن در منطقه آسیا اقیانوسیه خبر داد.

وی پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی خود حضور نظامی آمریکا در استرالیا را در راستای تقویت اتحاد بین دو ملت ارزیابی کرد و گفت: آمریکا دوست نیرومندتری از استرالیا بر پایه ارزشها و حقوق مشترک ندارد.

اوباما تاکید کرد که تعهدات ایالات متحده آمریکا در آسیا اقیانوسیه افزایش یافته است.

اوباما در سفر 2 روزه خود به استرالیا، مذاکراتی را در خصوص اقتصاد جهانی و آینده انرژی پاک برای دو کشور انجام داد.

رئیس جمهوری امریکا روز پنجشنبه استرالیا را به مقصد اندونزی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای جنوب شرق آسیا در جزیره بالی ترک کرد.

اوباما امروز پنجشنبه پس از بازدید از موزه یادبود جنگ استرالیا و سخنرانی در مجلس این کشور ، استرالیا را به مقصد بالی اندونزی ترک خواهد کرد.