شهرستانهای کرمان دارای نمایندگی فنی و حرفه ای می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین شهرکی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: گستردگی آموزشهای فنی و حرفه ای به گونه ای است که در اغلب شهرستانهای استان دوره های آموزش فنی حرفه ای برقراراست و در هشت شهرستان جدید این استان نیز مقدمات ایجاد نمایندگی فنی و حرفه ای و آموزشهای فنی مورد نیاز فراهم شده است.

وی یادآورشد: تا پایان سال جاری تمام شهرستانهای هشت گانه جدید، مجهز به دفاتر فنی و حرفه ای شده و نیاز مردم به آموزشهای فنی وحرفه ای را تامین خواهند کرد.

شهرکی ادامه داد: تنها چند شهرستان پیگیر کار ایجاد نمایندگی فنی نیستند که با توجه به ایجاد زمینه رقابتی برای شهرستانها این مسئله تنها حق مردم آن شهرستانها را تضییع می کند.

این مسئول گفت: مدارک بین المللی فنی وحرفه ای با تایید سازمان جهانی کارصادر می شوند و قابل ترجمه هستند و دیدگاه فنی و حرفه ای استان کرمان منطقه ای، کشوری و بین المللی است.

وی در خصوص رشته های بین المللی فنی و حرفه ای بیان داشت: برخی کشورها در سایت خود نیازمندیهای شغلی را ذکر می کنند که به طور مثال در حوزه خلیج فارس نیاز به کارآموزان با آموزشهای جوشکاری آرگون وجود دارد.

معاون آموزشی فنی وحرفه ای استان کرمان ادامه داد: مشاوره شغلی در مراکز فنی و حرفه ای استان کرمان نیزکه باعث ساماندهی آموزشها و توجه به علاقمندی افراد و کاهش هزینه ها می شود به صورت رایگان انجام می شود.

وی ادامه داد: استانداردهای فنی مرتبا در حال تغییر هستند و مرتبا به روز می شوند به گونه ای که برخی رشته های فنی تغییر کاربری داده اند و با جابجایی امکانات در نتیجه این تغییر کاربری بهره وری بیشتر را خواهیم داشت.

این مسئول تصریح کرد: برخی شهرستانها از موقعیت ایجاد شده برای استفاده از آموزشهای فنی وحرفه ای اهمال می کنند در حالیکه تنها با در اختیار قراردادن یک مکان و نیروی انسانی می توانند از امکانات و تجهیزات آموزشی این اداره کل استفاده کنند.