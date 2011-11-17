تقدیر معاونت عمرانی استانداری تهران از شهردار گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت عمرانی استانداری تهران طی نامه ای آورده است: نظر به بررسی های به عمل آمده از عملکرد درآمد و هزینه، شهرداری گلستان در سال جاری اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده است.

در این نامه به اقدامات سازنده این شهرداری طی سال جاری اشاره شده و آمده است: باپیگیری های شهردار گلستان خوشبختانه اقدامات بسیار سازنده ای در راستای اجرایی کردن سیاستهای دولت مبنی بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای شهرداری حاصل شده است.

برهمین اساس امام جمعه بخش گلستان حجت الاسلام سید مرتضی صفایی نیز با اهدای تقدیرنامه ای از عملکرد شهرداری گلستان در سال جاری به نیکی یاد کرد و افزود: خوشبختانه توسط شهرداری گلستان وبا مدیریت مختاری اقدامات وسیعی در حوزه شهری صورت گرفته است.

نماینده ولی فقیه در بخش گلستان روند رو به رشد این شهرداری را نسبت به سالهای گذشته با تلاش های صورت گرفته توسط مختاری مثبت ارزیابی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولین استان و کشور به مجموعه شهری و شهرداری گلستان شد.

فرماندار بهارستان نیز ارزیابی های کارشناسی شده از عملکرد شهرداری با ارسال لوحی، تجلیل به عمل آورد و گفت: جای بسی خرسندی است که از سوی شهرداری گلستان خدمات بسیار ارزنده ای به شهروندان ارائه شده است.

یونس نوبخت اظهار داشت: در سال جاری مسیر رشد و توسعه توسط شهردار گلستان سرعت بیشتری به خود گرفته است که تحولات اخیر بیانگر این گونه تلاش های سازنده و ارزنده در حوزه شهری است که ما نیز به نوبه خود از اهم اقدامات شهری توسط شهرداری گلستان سپاسگزاریم.