مراجعه به کتابخانه های بروجرد 60 درصد افزایش یافت

داود پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال جاری میزان مراجعه به کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت 405 هزار و895 مورد مراجعه به به کتابخانه های عمومی بروجرد صورت گرفته است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد ادامه داد: از این تعداد مراجعه 225 هزار و 679 مورد مربوط به مراجعه اعضای خانم و تعداد 180 هزار و 216 مورد مربوط به آقایان بوده است.

پهلوان یادآور شد: در این مدت 112هزار جلد کتاب از کتابخانه های عمومی بروجرد به امانت گرفته شده که از این تعداد 66 هزار و 931 کتاب به خارج از کتابخانه ها و 55 هزار و 580 کتاب در داخل کتابخانه ها به امانت داده شده است.