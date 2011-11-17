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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

پهلوان در گفتگو با مهر:

مراجعه به کتابخانه های بروجرد 60 درصد افزایش یافت

مراجعه به کتابخانه های بروجرد 60 درصد افزایش یافت

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد از رشد 60 درصدی مراجعه به کتابخانه های این شهرستان خبر داد.

داود پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال جاری میزان مراجعه به کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت 405 هزار و895 مورد مراجعه به به کتابخانه های عمومی بروجرد صورت گرفته است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد ادامه داد: از این تعداد مراجعه 225 هزار و 679 مورد مربوط به مراجعه اعضای خانم و تعداد 180 هزار و 216 مورد مربوط به آقایان بوده است.

پهلوان یادآور شد: در این مدت 112هزار جلد کتاب از کتابخانه های عمومی بروجرد به امانت گرفته شده که از این تعداد 66 هزار و 931 کتاب به خارج از کتابخانه ها و 55 هزار و 580 کتاب در داخل کتابخانه ها به امانت داده شده است.

کد مطلب 1462054

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