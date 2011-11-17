نقش آفرینی گسترده نظامی آمریکا در آسیا / امروز تمرکز برحضور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "باراک اوباما" طی سخنانی در پارلمان استرالیا افزود: آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در منطقه آسیا - اقیانوسیه باقی خواهد ماند و این منطقه برای آینده اقتصادی ایالات متحده کلیدی است.

وی در عین حال تاکید کرد: کاهش بودجه نظامی آمریکا پس از سالها شرکت در جنگ و هزینه های نظامی اجتناب ناپذیر است.

اوباما حضور آمریکا درآسیا و اقیانوس آرام را از اولویت های مهم برشمرد و گفت: آمریکا پس از پایان جنگ های امروز تمرکز خود را بر حضور خود در این منطقه قرار می دهد.

وی با تکراراینکه هزینه کاهش بودجه نظامی آمریکا را کشورهای آسیا اقیانوسیه نباید پرداخت کنند ، گفت: آمریکا به عنوان قدرت برتر در این منطقه حضور خواهد داشت.

اوباما امروز پنجشنبه پس از پایان سفر دو روزه خود به استرالیا، جهت شرکت دراجلاس سران کشورهای آسه آن به اندونزی سفر کرد.