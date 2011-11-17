پروژه راه آهن غرب با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

حیدر مطاعی با اشاره به نقش تاثیرگذار خطوط ریلی در شکوفایی اقتصادی در استان کرمانشاه و منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه، شاهدیم که پروژه آهن غرب صورت اجرایی بالایی به خود گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: طرح ایجاد این پروژه در سال 80 از سوی مسئولان مطرح شد ولی بعد از مدت زمان کوتاهی، عملیات اجرایی آن روند کندی به خود گرفت.

مطاعی با اشاره به اینکه طول راه آهن غرب کشور از اراک تا کرمانشاه 267 کیلومتر است، افزود: راه آهن غرب پس از گذر از شهر اراک، ملایر، کنگاور و صحنه بیستون به این شهر خواهد رسید و مجموعا 13 ایستگاه در مسیر راه آهن غرب ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ‌برای اجرای این پروژه بزرگ با مشکل اعتبار روبه ر بودیم که خوشبختانه این معضل هم به اهتمام مسئولان برطرف شده است.

مطاعی گفت:‌ اعتبار اولیه پروژه راه آهن غرب در حدود 200 میلیارد تومان اختصاص یافته بود که این رقم برای تکمیل راه آهن غرب کافی و مناسب نبود.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: کار پروژه راه آهن غرب با میانگین 65 درصد پیشرفت در حال انجام است و 90 کیلومتر از این مسیر 267 کیلومتری به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان گفت:‌ خوشبختانه کار قطعه گذاری مسیر راه آهن تا استان کرمانشاه با سرعت بالایی در حال انجام است و در صورت تامین اعتبار، راه آهن تا کرمانشاه در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.