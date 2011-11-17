استاندار خراسان رضوی از روند برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: 70 درصد جمعیت کشورمان را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند و ایران اسلامی یکی از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود.

وی افزود: جوانان به عنوان سرمایه های نظام هستند که باید در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت های آگاهانه انجام دهند.

استاندار خراسان رضوی گفت: به اعتراف مجامع علمی دنیا متوسط رشد علمی کشور 11 برابر متوسط رشد علمی دنیاست و این موفقیت به همت همین جوانان که سرمایه های کشور محسوب می شوند، به دست آمده است.

صلاحی در ادامه از آمادگی استان برای برگزاری هر ساله این مسابقات در مشهد با کیفیت بالاتر و تعداد شرکت کننده بیشتر خبر داد.

این مسابقات از دیروز به مدت دو روز با حضور 112 تیم از 80 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور در مشهد در حال برگزاری است.