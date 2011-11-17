به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام علی سعیدی قبل از ظهر پنج‌شنبه در همایش بزرگ مبلغان ویژه روحانیون اعزامی به رده‌های سپاه پاسداران که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد‏، با اشاره به اینکه امروزه دشمن براندازی نظام را در بستر دموکراسی قرار داده اند، اظهار داشت: حضور مردم بر سر صندوق‌های رای، تولید قدرت برای ولایت فقیه است.



وی گفت: تنها روز 22 بهمن‌ماه نیست که مردم باید حضور چشم گیری داشته باشند بلکه با حضور بر سر صندوق های رأی نیز می‌توان برای ولایت فقیه تولید قدرت کرد.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: تولید قدرت در دست مردم است و مردم نقش اصلی در این موضوع دارند و حضور مردم بر سر صندوق های رای نقش مثبتی برای ولی فقیه دارد.



وی با اشاره به اینکه امروزه با خیزش منطقه‌ای و بیداری اسلامی در منطقه روبرو هستیم، اضافه کرد: متأسفانه برخی از علما در این خصوص توجیه نیستند.



ایران در پنج مسئله با عربستان مشکل دارد



سعیدی با بیان اینکه ایران در پنج مسئله با کشور عربستان مشکل اساسی دارد، اظهار داشت: نخست مورد بحث هسته‌ای ایران است که عربستان در کنار آمریکا و اروپا مخالف هسته‌ای شدن ایران است در صورتی که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست بلکه به دنبال انرژی صلح آمیز هسته‌ای است.



وی ادامه داد: مسئله دوم نیزحمایت ایران از حزب الله در لبنان و حماس است که کشور عربستان مخالف این موضوع است در صورتی که این امر از لحاظ امنیتی و اعتقادی دارای اهمیت بسزایی است.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: با توجه به اینکه ایران تنها کشور و پرچم دار اندیشه های اهل بیت(ع) در عراق، ترکیه و سوریه است لذا سومین مسئله و اختلاف بین ایران و عربستان همین مسئله است.



وی افزود: خیرش منطقه‌ای و حمایت ایران از انقلاب بحرین، یمن و لیبی نیز از دیگر مشکلات موجود در بین ایران و عربستان است.



سعیدی ابراز داشت: توجیه آحاد جامعه بویژه سپاه و بسیج که پرچم دار حرکت های جهادی هستند بسیار مهم و با اهمیت است.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهار داشت: برای رفع موانع ظهور آقا امام زمان(عج) کارهای بسیاری را باید انجام دهیم و همچنین مخاطبان نیز باید به خوبی توجیه شوند.



وی با اشاره به اینکه سالانه هزار پاسدار در قم دوره‌های آموزش عقیدتی و دینی را می‌گذرانند و همچنین در این راستا هزار نشست نیز برگزار می‌شود.



بیشترین مخاطبین مبلغ‌ها سربازان دیپلمه هستند



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه بیشترین مخاطبان مبلغین سربازان دیپلمه هستند، افزود: مبلغین با پاسداران، بسیجیان نیز جلساتی دارند که از لحاظ سطح دانش و نیاز با سربازها متفاوت است و مبلغان باید در این جلسات با آگاهی و اطلاعات کامل حضور داشته باشند.



وی در خصوص رسالت و زمان مبلغین، اظهار داشت:‌ اولین محور مقدماتی فعالیت مبلیغین، در ایام و مناسبت‌های پیش رو است، ماه رمضان، دهه آخر صفر و دهه محرم سه دوره زمانی است که فضای مناسبی برای بیان معارف دین توسط مبلغان است.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: دومین مسئله‌ای که در بحث تبلیغ وجود دارد فعالیت مبلغان در دهه حاکمیت اصولگرایان و چالش‌های پیش رو آنها است.



سعیدی با بیان اینکه در چند دهه اخیر سه دولت با سه گرایش متفاوت فعالیت کردند، افزود: دولت نخست کارگزاران با شعار توسعه اقتصادی و سازندگی، دولت دوم اصلاح طلبان با شعار توسعه اقتصادی و سازندگی و سومین دولت نیز اصولگرایان است که از دهه 80 وارد عرصه شده است.



اصولگرایان امید کشور هستند



وی با اشاره به اینکه اصولگرایان امید کشور هستند و احمدی نژاد نیز یکی از اجزای اصولگرایان است، اضافه کرد: باید این سرمایه عظیم و نعمت بزرگ را حفظ کنیم، مجموعه‌ای که رهبری و نظام بر آن امیدوار است.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: اگر مردم و پاسداران از این نعمت بزرگ قطع امید کنند و ناامید شوند خسارت آن غیر قابل جبران است.



وی با بیان اینکه انتخابات و چالش‌های آن در پیش رو است، ابراز داشت:‌ هیچ زمان مقام معظم رهبری واژه چالش را بیان نمی‌کردند اما در سفر اخیر خود به کرمانشاه بیان کردند که انتخابات پیش رو چالشی است و بیان این جمله از زبان رهبر معظم انقلاب دارای علت و عواملی است.