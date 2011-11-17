ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ تسریع در طرح آبیاری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه اعضای استانی شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید ضمن اجرای طرحهای ترویجی و سرعت دهی به برنامه ها با تقویت شیوه های نظارتی و ترویج الگوهای کشت جایگزین محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا از هرگونه توسعه اراضی زیر کشت در استان جلوگیری کند.

وی میزان مصرف زیاد آب و پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را یکی از عوامل موثر و تشدید کننده وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه دانست و بیان داشت: باید با برنامه ریزی منسجم در دوره کوتاه مدت پنج ساله اراضی زراعی و باغی واقع در این حوضه را به تجهیزات آبیاری مدرن تجهیز کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر تسریع در روند ساماندهی شیوه آبیاری کشاورزی در سطح استان تاکید کرد و اظهار داشت: اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید طی یک برنامه کوتاه مدت به سیستم آبیاری مدرن تجهیز شوند.

محمودی ادامه داد: مشارکت مردم در تحقق اهداف و جهت گیریهای برنامه مورد نظر بسیار ضروری بوده که باید با استفاده از شیوه های مختلف اطلاع رسانی و آگاه سازی زارعان همکاری و مشارکت آنان را در اجرای این طرح افزایش داد.

این مسئول با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای اجرای پروژه های نجات دریاچه ارومیه، افزود: با دستور صریح مدیر ارشد اجرایی کشور هیچ محدودیت اعتباری برای اجرای پروژه های ساماندهی سیستم های آبیاری مزارع در آذربایجان غربی وجود ندارد.

در این جلسه مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، برنامه ای پنج ساله برای تبدیل اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به آبیاری مدرن تدوین کند.

مجموع اراضی زراعی و باغی آبی استان واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 280 هزار هکتار بوده که از این میزان تا سال گذشته 23 هزار و 360 هکتار به تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی تجهیز شد و امسال عملیات اجرایی 13 هزار و 693 هکتار از زمینهای کشاورزی واقع در این محدوده در حال اجرا است.