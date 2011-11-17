850 جلد شناسنامه مکانیزه در شهرستان دهلران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخی گفت: از تیرماه سال جاری کار صدور شناسامه مکانیزه در شهرستان دهلران آغاز شده است.

وی بیان داشت: شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای 15سال درسطح شهرستان صادر می‌شود.

مدیر کل ثبت احوال شهرستان دهلران با اشاره به ویژگی‌های شناسنامه مکانیزه افزود: ایمنی بالا، ضخامت کمتر وعدم جعل از مهمترین ویژگی‌های شناسنامه‌های مکانیزه است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال برای بیش از یک هزار و500 نفر شناسنامه مکانیزه در سطح شهرستان صادر شود.

شیخی با بیان اینکه درصورت فراهم شدن زمینه‌های لازم برای صدور کارت ملی هوشمند در شهرستان برای شهروندان تا پایان امسال این طرح نیز اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در شش ماه اول سال جاری670 واقعه ولادت و 114 واقعه وفات و 1341 واقعه ازدواج و 22 واقعه طلاق در سطح شهرستان دهلران به ثبت رسیده است.