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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

آیت الله صفایی بوشهری:

تداوم راه شهدا حمایت از ولایت فقیه است

تداوم راه شهدا حمایت از ولایت فقیه است

دیلم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: شهدا در دوران زندگی خود حامی و جان نثار ولایت فقیه بودند و اگر ما امروز می خواهیم ادامه دهنده راه آنها باشیم باید تا جان در بدن داریم حامی و جان نثار ولایت فقیه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از یادمان شهدای گمنام شهر دیلم افزود: شهیدان با مرگ خود، تازه زنده شده و موجب شفاعت مردم در دنیا و آخرت می شوند.

وی با بیان اینکه شهدا از هر انسانِ دنیایی، نمایان ‌تر هستند، افزود: هرکس به زیارت قبور شهدا برود یک زیارت نیز در عرش خدا از شهدا خواهد داشت و هر حاجتی بخواهد در محضر خدا و فرشتگان الهی بیان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر زیارتگاه شهدای گمنام شهر دیلم را حریم قدس شهر دارالحماسه و دارالمؤمنان دیلم عنوان کرد و گفت: مردم دیلم باید بدانند که این زیارتگاه، امانتی آسمانی نزد آنها است.

در پایان این مراسم یادمان شهدای گمنام شهر دیلم توسط آیت الله صفایی بوشهری رونمایی شد.

کد مطلب 1462071

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