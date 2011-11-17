تداوم راه شهدا حمایت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از یادمان شهدای گمنام شهر دیلم افزود: شهیدان با مرگ خود، تازه زنده شده و موجب شفاعت مردم در دنیا و آخرت می شوند .

وی با بیان اینکه شهدا از هر انسانِ دنیایی، نمایان ‌تر هستند، افزود: هرکس به زیارت قبور شهدا برود یک زیارت نیز در عرش خدا از شهدا خواهد داشت و هر حاجتی بخواهد در محضر خدا و فرشتگان الهی بیان می شود .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر زیارتگاه شهدای گمنام شهر دیلم را حریم قدس شهر دارالحماسه و دارالمؤمنان دیلم عنوان کرد و گفت: مردم دیلم باید بدانند که این زیارتگاه، امانتی آسمانی نزد آنها است.

در پایان این مراسم یادمان شهدای گمنام شهر دیلم توسط آیت الله صفایی بوشهری رونمایی شد.