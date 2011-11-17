هنر در جامعه امروز مورد هجمه دشمنان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی صبح پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی قربان تا غدیر در بیرجند، اظهار داشت: در عصری که هنر بازیچه دست ستمکاران و بسیاری از آثار هنری متاثر از فرهنگ بیگانه است، ما باید از این حوزه با تکیه بر گنجینه های قربان تا غدیر محافظت کنیم.

وی اضافه کرد: تاثیرگذاری هنر بر نسل جوان و نسلی که امروز مورد هجمه ها دشمن قرار دارد، رسالتی بسیار بزرگ و ارزشمند است.

شاه آبادی به پیشینه بالای موسیقی ایران اشاره کرد و افزود: فرهنگ ایرانی موسیقی اصیلی را برای مردم به جای گذاشته اما این حوزه مورد هجمه دشمنان قرار دارد.

به گفته وی در حوزه تئاتر نیز فرهنگ وارداتی این رشته، تار و پود حوزه تئاتر کشور را در نوردیده و در تک تک رشته های تجسمی نیز آثار غیر بومی و هجمه های دشمنان در این عرصه مشاهده می شود.

وی خطاب به هنرمندان، تصریح کرد: با تکیه بر برداشته های اصیل خود می توان از این هجمه ها در امان مانده و در این جشنواره ها بی واسطه با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنید.

شاه آبادی با اشاره به جایگاه هنر در جامعه، تاکید کرد: امروز وجه مادی هنر تقویت شده اما وجه معنوی و بعد معنایی هنر کمتر مورد توجه قرار گرفته که هنرمندان باید در این زمینه توجه کنند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره فرهنگی و هنری قربان تا غدیر، عنوان کرد: این جشنواره نقش اساسی در راستای تحقق اهداف مورد نظر داشته و با برنامه ریزی جامع می تواند در شناسایی استعدادها و خلاقیت های هنری تاثیرگذار باشد.

شاه آبادی برگزاری این گونه جشنواره ها را از جمله عوامل موثر در تبیین اهداف قربان و غدیر دانست و اظهار داشت: علیرغم تاثیرگذاری این جشنواره ها، باید کار بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی آثار ارسال شده به هفتمین دوره جشنواره ملی قربان تا غدیر در خراسان جنوبی را بسیار پرمعنا و عمیق عنوان کرد و بیان داشت: وجه اشتراک این دوعید بزرگ تاریخی، باید مورد اهتمام آثار خلق شده توسط هنرمندان باشد.

معاون هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با بیان اینکه هنرمندان باید به وجه مشترک قربان تا غدیر توجه ویژه داشته باشند، یادآور شد: نقطه اتفاق و حلقه اتصال این دو عید همان تسلیم و اطاعت محض است.