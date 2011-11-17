هزار و 50 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب فارس حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی فخرایی در نشست خبری دهمین نمایشگاه کتاب استان فارس، گفت: به غیر از ناشران دیگر استانهای کشور که تمایل فراوانی برای حضور در این نمایشگاه دارند 50 ناشر از فارس نیز در 700 غرفه محصولات خود را عرضه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سالنهای نمایشگاه بین المللی فارس در سال جاری به صورت تخصصی تفکیک شده است، افزود: سالن حافظ ویژه کتاب های عمومی، ملاصدرا کتاب های آموزشی، بهار کتاب های دانشگاهی، نرگس کتاب های کودکان و سرو کتابهای مذهبی است.

فخرایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در نمایشگاه کتاب امسال 750 میلیون تومان بن کارت عرضه می شود، تاکید کرد: این رقم به صورت کارت اعتباری با میزان شارژ 20 تا 40 هزار تومان در اختیار عموم افراد برای خرید کتاب قرار داده می شود.

وی ادامه داد: برای خرید بن کتاب با همکاری بانک صادرات 15 گیشه در نمایشگاه درنظر گرفته شده که افراد با به همراه داشتن کارت شناسایی وکد ملی می توانند از این خدمات استفاده کنند.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس خاطر یادآور شد: استفاده کنندگان از بن های کتاب در مجموع از 40 درصد تخفیف خرید کتاب های موجود در نمایشگاه برخوردار خواهند شد.

فخرایی سپس به برنامه های اداره فرهنگ وارشاد اسلامی فارس در طول زمان نمایشگاه اشاره کرد وگفت: رادیو نمایشگاه، معرفی کتاب، نشست با نویسندگان، مصاحبه باشخصیت های فرهنگی، اجرا مسابقات فرهنگی، شعر خوانی، ایجاد فضاهای فرهنگی کتاب، رونمایی از دو کتاب و یک نرم افزار ،ایجاد سرای اهل قلم که به نقد وبررسی کتاب های موجود با حضور شاعران کشور احمد شاکر ،ناصر فیض، محمد میر کیانی، عبدالسعید راد، زهرا حسینی از جمله این برنامه ها است.

وی با اشاره به ایجاد غرفه تخصصی کتاب کودک در نمایشگاه امسال بیان کرد: اجرای نمایش های طنز، اجرایی برنامه های عروسکی جی جی وجی ، وجود غرفه مشاور کتاب کودک، حضور کانون پرورش فکری کودکان از برنامه های امسال نمایشگاه برای کودکان است.

فخرایی تصریح کرد: ارسال 100هزار پیامک، بخش تیزر و زیرنویس تلوزیونی ، تبلیغات سطح شهر و توزیع 80 هزار تراکت در مدارس و دانشگاهها از جمله فعالیت های انجام شده برای تبلیغات دهمین نمایشگاه کتاب فارس است.

مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب فارس روز 29 آبان ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می شود و تا پنج آذر ماه جاری ادامه دارد .