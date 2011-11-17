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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

اسماعیل زاده خبر داد:

حضور آذربایجان غربی با شش طرح جدید در نمایشگاه تلکام

حضور آذربایجان غربی با شش طرح جدید در نمایشگاه تلکام

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی از ارائه شش طرح جدید در دوازدهمین نمایشگاه تلکام کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسماعیل زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این شرکت با شش طرح جدید در نمایشگاه تلکام دوازدهم حضور یافته، افزود: مهمترین آنها طراحی نرم‌افزار چند کاره CRM برای انجام تمام نیازهای مشترکان از طریق سایت است.

وی ضمن تشریح برنامه ‌های شرکت مخابرات آذربایجان غربی برای حضور در دوازدهمین نمایشگاه تلکام، اظهار داشت: استفاده از امکانات بالقوه کافوهای نوری برای ارائه اینترنت پرسرعت، واگذاری تلفن ثابت اعتباری از طریق سیستم IN، نصب دستگاه دزدگیر روی تلفن ثابت، صورت حساب‌گیری آنلاین و نرم‌افزار اعلام خرابی از جمله این طرح‌ها است.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: همچنین با سرویس Hot billing  یا صورت حساب‌گیری آنلاین، اطلاع‌ رسانی در خصوص کارکرد مشترکان در هر مقطع ممکن می‌شود.

کد مطلب 1462079

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