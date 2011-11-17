به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه والدین و خانواده های شهداء و ایثارگران استان قم در دفاع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: درود و سلام خدا بر امام راحل که 32 سال قبل به تاسی از اجداد طاهرینش طومار طاغوتیان و سلسله شاهنشاهی را در عصر جاهلیت مدرن در هم پیچید، هر دو اردوگاه غرب و شرق را به لرزه انداخت، ملت و کشور را از شر سلطه گران گرگ صفت نجات داد و نیز نظام مردم سالار جمهوری اسلامی را پایه گذاری کرد.



همچنین در این بیانیه، بیان شده است: انقلاب شکوهمند اسلامی از بدو پیروزی تاکنون، پیوسته با انواع دشمنی ها و حوادث فتنه گران زیادی از جانب دشمنان و مستکبرین عالم و در رأس آنها آمریکای جنایت پیشه، رژیم غاصب صهیونیستی و انگلیس مکار مواجه بوده است.



در ادامه تصریح شده است: همین دشمنان بودند که برای متوقف کردن انقلاب و خاموش کردن نور خدا، قرآن، اسلام، انقلاب، ولایت و امامت تمام توانایی های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و امنیتی جمعی خود را به کار گرفتند، اما به فرموده امام راحل نه تنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند بلکه اقدامات خبیثانه و جنایتکارانه آنان منجر به انواع رسوایی ها، سرافکندگی و شکست آنها در عرصه های مختلف شد زیرا خداوند منان و قهار اراده فرموده بود نور کاذب آنان را خاموش، کید و مکر آنان را به خودشان برگرداند و نیز هیمنه عنکبوتیشان را متزلزل و در هم بشکند که در قرآن کریم داریم،"ومکرو مکرالله والله خیرالماکرین."

خانواده شهدا دوشادوش پاسداران جان بر کف حرکت می کنند



در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: اکنون ما والدین و خانواده های شهداء و ایثارگر شهر خون و قیام و اجتهاد، همان گونه که در دوران انقلاب اسلامی و سپس شکل گیری نظام مقدس جمهوری با امام راحل عهد و پیمان بستیم و دست بیعت دادیم در راه انقلاب اسلامی، دین، قرآن و ولایت پشت سر رهبر معظم انقلاب در تمام صحنه ها حاضر باشیم و از هیچ گونه بذل جان و مال دریغ نکنیم، اکنون نیز به شما فرماندهی معزز کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز به جزء جزء سپاه اعلان می کنیم در حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن که همان ماموریت ذاتی سپاه است، دوشادوش پاسداران جان برکف، بلکه بهتر از دوران دفاع مقدس به مقابله و رویارویی با دشمنان سلطه گر و جنگ افروز بشتابیم و پوزه مغرور و متکبر آنان را به خاک بمالیم تا برای همیشه، هوس تعدی و تعرض به حریم میهن اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را از سر خود بیرون کنند.



ملت ایران عامل همه ترور و ناامنی ها را آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی می داند



در ادامه آمده است: همچنین ما والدین و خانوادهای شهداء و ایثارگر شهر علم و اجتهاد و بصیرت (قم ولایت مدار) به رهبران و هیئت حاکمه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و انگلیس فتنه گر تهی از عقل، منطق و تدبیر، صریح و قاطع اعلام می داریم، باید بدانید هفتاد میلیون نفر جمعیت خداجو و شهید پرور ایران اسلامی که همگی پرورش یافته گان مکتب ماندگار امام راحل و رهبر معظم انقلاب هستند؛ عامل اصلی تمام ترورها، کودتاها، تحریم ها، ناامنی‌ها و نیز جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اسلامی را آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی می داند و به همین جهت نسبت به شما بغض نهفته دارد.



ملت ایران از عربده کشی های بی حاصل دشمنان ترسی ندارد



در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: تاکنون نیز این ملت شهادت طلب پیرو اسلام ناب محمدی (ص)، ثابت کرده از هیاهو و عربده کشی های بی حاصل دشمنان ترسی ندارد و در صورت هرگونه اقدام نابخردانه آماده است این بار در یک نبرد بدون واسطه (مستقیم) انتقام شهیدان دوران انقلاب و دفاع مقدس را از شما جنایتکاران شکست خورده در منطقه بگیرد و نیز ده ها میلیون بسیجی بلند آوازه و بی نشان را در سراسر جهان، علیه منافع و آمال و آرزوهای مستکبرین وارد صحنه نبرد کند، همان گونه که خمینی کبیر فرمودند: اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین و انقلاب ما بایستند ما در مقابل تمام دنیای آنان خواهیم ایستاد.



ملت غیور ایران اسلامی راه درخشان خود را ادامه خواهد داد



در پایان این بیانیه بیان شده است: به سردمداران نابخرد آمریکا، به تاسی از سید شهیدان انقلاب آیت الله دکتر بهشتی با فریاد رسا و قاطع می گوئیم ای آمریکا از ما و سپاه پاسداران عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر که ملت غیور ایران اسلامی راه درخشان خود را ادامه خواهد داد و استکبار ستیزی، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم در ذات ملت 70 میلیونی ایران اسلامی نهفته است.

