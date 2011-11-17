عملیات احداث شبکه گاز رسانی به بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث نخستین فاز از شبکه گاز رسانی به شهر بندرعباس ظهر پنجشنبه با حضور یحیی محمودزاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزیر کشور و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در محله گلشهر جنوبی شهر بندرعباس آغاز شد.

صادق نصیرپور مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان در مراسم کلنگ زنی گاز رسانی به شهر بندرعباس با بیان اینکه شرکت گاز استان هرمزگان از سال 89 کار خود را به طور رسمی آغاز کرد، اظهار داشت: خوشبختانه شرکت گاز طی این مدت توانسته به شهرکهای صنعتی استان هرمزگان گاز رسانی کند و امروز نیز احداث شبکه گاز خانگی در بندرعباس آغاز می شود.

وی ادامه داد: شرکت گاز شبکه جامع گاز رسانی به شهر بندرعباس را در 14 فاز تعریف کرده است که امروز احداث نخستین فاز آن به طول 50 کیلومتر در محله گلشهر جنوبی بندرعباس آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان افزود: این فاز پنج هزار خانواده را تحت پوشش قرار می دهد و برای احداث آن 18 میلیارد ریال هزینه مستقیم و 17 میلیارد ریال هزینه غیر مستقیم برآورد شده است.

نصیرپور اظهار داشت: طبق هماهنگی با پیمانکار طرح احداث این فاز باید طی مدت 330 روز انجام شود که قرار شده برای تسریع در اجرای طرح، کار به صورت دو شیفته انجام شود.