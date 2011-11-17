آمریکا به دنبال ترور بشار اسد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع آگاه سوری اعلام کردند: رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه مقامات سوریه را در جریان طرح آمریکا برای ترور "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه قرار داده است.

این منابع بیان کردند: "الیوت آبرامز" مشاور امنیت ملی آمریکا در مطلبی در تاریخ 24 اکتبر در مجله "فارین پالیسی" از ترور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به عنوان یکی از ابزارهای سرنگونی حکومت سوریه پرده برداشته است.

آبرامز در این مقاله می نویسد: سرنگونی نظام سوریه دستاوردهای زیادی برای آمریکا دارد زیرا علاوه بر تضعیف حماس و دیگر گروههای فلسطین، سوریه همپیمان عرب ایران و حزب الله است.

منابع مذکور همچنین صحت اطلاعاتی که "میشل سماحه" یکی از وزیران سابق لبنان درباره اجرای طرح ترور بشار اسد به وسیله فرانسه و قطر بدان پرداخته بود را مورد تایید قرار دادند.

این منابع تاکید کردند: آمریکا سه سناریو را در سوریه دنبال می کند: اقدام نظامی ناگهانی، ترور رئیس جمهوری سوریه و شوراندن مردم که فعلا فقط سناریوی سوم را دنبال می کند.

منابع فوق درباره سانسور اخبار مربوط به تلاش آمریکا برای ترور بشار اسد بیان کردند: اطلاعات این چنینی سبب ترساندن مردم سوریه می شود.

شایان ذکر است که کاخ سفید علاوه بر تحریک اتحادیه عرب برای وارد کردن فشار به سوریه از طریق سفیر خود به مشکلات داخلی سوریه دامن زده است.